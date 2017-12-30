Корпус легендарного завода в центре Киева выставили на продажу

КИЕВ, 30 дек — РАИ Новости Украина. В системе электронных торгов СЕТАМ выставили на продажу корпус завода "Арсенал".

В частности, продаже подлежат корпус №4 и 1,4 га земли на ул. Московская, 8 в Печерском районе Киева. По информации СЕТАМ, площадь здания составляет 37 900 кв. м.

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"Здание и участок, расположенные в историческом центре столицы, имеют огромную перспективу коммерческой застройки", — отметил генеральный директор электронных торгов Виктор Вишнев.

Торги состоятся 29 января 2018. Стартовая цена лота составит 561 000 000 гривен, минимальный шаг аукциона — 0,5% начальной цены, гарантийный взнос — 56100000 грн.

Уставный капитал завода "Арсенал" составляет 137,7 миллиона гривен. Отмечается также, что продавцом лота выступает АБ "Укргазбанк".

В августе 2017 года сообщалось, что с начала работы в августе 2015 ГП СЕТАМ, которое проводит электронные торги арестованным имуществом, общая сумма активов преодолела рубеж в 3 миллиарда гривен.