наверх
30.12.201702:02
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    Корпус легендарного завода в центре Киева выставили на продажу

    (обновлено: )16
    Как отметил генеральный директор системы электронных торгов СЕТАМ Виктор Вишнев, здание завода "Арсенал" и участок, расположенные в историческом центре столицы, имеют огромную перспективу коммерческой застройки.
    Стена завода Арсенал в Киеве. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 дек — РАИ Новости Украина. В системе электронных торгов СЕТАМ выставили на продажу корпус завода "Арсенал".

    Киевский городской совет
    Украинское фото
    На то и на сё по капле. Бюджет Киева - 2018

    В частности, продаже подлежат корпус №4 и 1,4 га земли на ул. Московская, 8 в Печерском районе Киева. По информации СЕТАМ, площадь здания составляет 37 900 кв. м.

    Смотрите также: Реконструкция боя за завод "Арсенал" в Киеве

    "Здание и участок, расположенные в историческом центре столицы, имеют огромную перспективу коммерческой застройки", — отметил генеральный директор электронных торгов Виктор Вишнев.

    Торги состоятся 29 января 2018. Стартовая цена лота составит 561 000 000 гривен, минимальный шаг аукциона — 0,5% начальной цены, гарантийный взнос — 56100000 грн.

    Уставный капитал завода "Арсенал" составляет 137,7 миллиона гривен. Отмечается также, что продавцом лота выступает АБ "Укргазбанк".

    В августе 2017 года сообщалось, что с начала работы в августе 2015 ГП СЕТАМ, которое проводит электронные торги арестованным имуществом, общая сумма активов преодолела рубеж в 3 миллиарда гривен.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Украины Петр Порошенко подписывает указ. Архивное фото
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Здание НКРЭКУ
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел
    Флаг США
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Аваков и Турчинов показали систему фиксации биометрических данных. Архивное фото
    Биометрический контроль на границе с РФ: причины и следствия