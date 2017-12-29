В последнюю пятницу года Киев с обеда стоит в пробках

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. В пятницу, 29 декабря, в преддверии праздников, Киев уже с обеда стоит в 8-бальных пробках, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс-пробки".

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Как и всегда, движение полностью парализовано в центре столицы: стоит бульвар Шевченко, бульвар Леси Украинки в сторону Дворца спорта, улица Большая Васильковская, а также улицы Жилянская и Саксаганского, Владимирская, Пушкинская.

Наблюдаются пробки и в районе ж/д вокзала. К тому же, стоит транспорт и возле Поштовой площади.

Напомним, в предновогодние дни погода в Украине — по-весеннему теплая, снег растаял, температура достигает 8-10 градусов тепла.