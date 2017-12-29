В Киеве девушка на Audi на полном ходу влетела в грузовик

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Автомобиль Audi в пятницу на полном ходу заехал под грузовой автомобиль в Киеве, пострадала девушка-водитель.

ДТП произошло на съезде с Южного моста.

"Водитель Audi не заметила крупногабарит и на полном ходу заехала под него", — сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

facebook.com/KyivOperativ ДТП в Киеве - девушка на Audi влетела в грузовик, 29 декабря 2017

В сообщении говорится, что водитель получила травму руки.

На месте работают полицейские.

Киев Оперативный/Facebook, 29 декабря 2017

Накануне вечером водители устроили разборки на дороге в Киеве. Один из них разбил другому голову.