наверх
29.12.201714:19
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве девушка на Audi на полном ходу влетела в грузовик

    (обновлено: )16810
    ДТП произошло на съезде с Южного моста. Пострадала девушка-водитель: она получила травму руки. На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов.
    ДТП в Киеве - девушка на Audi влетела в грузовик, 29 декабря 2017
    facebook.com/KyivOperativ

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Автомобиль Audi в пятницу на полном ходу заехал под грузовой автомобиль в Киеве, пострадала девушка-водитель.

    ДТП произошло на съезде с Южного моста.

    "Водитель Audi не заметила крупногабарит и на полном ходу заехала под него", — сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

    facebook.com/KyivOperativ
    ДТП в Киеве - девушка на Audi влетела в грузовик, 29 декабря 2017

    В сообщении говорится, что водитель получила травму руки.

    На месте работают полицейские.

    Киев Оперативный/Facebook, 29 декабря 2017

    Накануне вечером водители устроили разборки на дороге в Киеве. Один из них разбил другому голову.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Вячеслав Потапенко
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Здание НКРЭКУ
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел
    Флаг США
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Аваков и Турчинов показали систему фиксации биометрических данных. Архивное фото
    Биометрический контроль на границе с РФ: причины и следствия