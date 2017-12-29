Мальчика, который держал всю школу Киева в страхе, выкрал отец из больницы

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КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Восьмилетнего мальчика, которого боялась вся школа на Троещине в Киеве, отец выкрал из реабилитационного центра. Об этом пишут "ФАКТЫ".

"Артема возили на независимую медицинскую комиссию. Его отец сказал, что сам отвезет ребенка обратно в реабилитационный центр, но вместо этого он украл Артема! Страшно подумать, что теперь будет", — сказал источник.

В киевском главке полиции о произошедшем знают. Но открывать уголовное дело не будут.

"26 декабря мальчика в присутствии отца и психолога социально-реабилитационного центра направили на прохождение психолого-педагогического исследования. После этого отец, который не лишен родительских прав, самостоятельно забрал ребенка домой. Сейчас мальчик находится по месту жительства. 27 декабря в Деснянское райуправление полиции поступило сообщение о том, что отец самовольно забрал ребенка, который является подопечным реабилитационного центра. Но сведения об этом в Единый реестр досудебных расследований не вносили, поскольку в действиях мужчины отсутствуют признаки уголовного правонарушения", — сказала начальник пресс-службы полиции Киева Оксана Блищик.

Тем не менее в службе по делам детей были категорически против такого поворота событий. Пока ребенок находился в реабилитационном центре, ни отца, ни бабушку к нему не допускали.

Напомним, второклассник, державший в страхе всю школу в Киеве, подвергался избиениям со стороны отца.