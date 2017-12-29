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    Потребслужба выяснила, что самое некачественное в супермаркетах Киева

    (обновлено: )27420
    По данным Госпродпотребслужбы Киева, среди продовольственных товаров наибольшее несоответствие имеют: 56% салаты; 18,6% мясо птицы; 14,1% колбасы.
    Продукты питания в супермаркете. Архивное фото
    Архивное фото

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Среди отобранных Госпродпотребслужбой Киева продовольственных товаров наибольшее несоответствие нормам качества выявлены у салатов — 56% от общего числа проб. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности пищевых продуктов.

    Сало. Архивное фото
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    Исследования проб были проведены в лучших аккредитованных лабораториях столицы. Всего изъяли 2627 образцов продукции, из которых 15% – непродовольственные товары и 85% – продовольственные.

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    Среди продовольственных товаров наибольшее несоответствие имеют: 56% салаты; 18,6% мясо птицы; 14,1% колбасы.

    "В Украине действует новая программа мониторинга в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности пищевых продуктов, на которую в бюджете на текущий и следующий год выделено – 124 млн грн. Такой мониторинг проводится в каждой области Украины", – цитирует председателя Госпродпотребслужбы Владимира Лапу пресс-служба ведомства.

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    В течение 2017 года Госпродпотребслужа не допустила к продаже около 425 тонн недоброкачественных пищевых продуктов, более 245 единиц непродовольственных товаров, наложено 229 штрафных санкций на сумму 1183503 гривен и было направлено в суд 34 административные иски.

    Ранее сообщалось, что в Киеве из-за отравлений посетителей закрыли более 50 заведений общественного питания. 

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