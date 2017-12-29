Потребслужба выяснила, что самое некачественное в супермаркетах Киева

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КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Среди отобранных Госпродпотребслужбой Киева продовольственных товаров наибольшее несоответствие нормам качества выявлены у салатов — 56% от общего числа проб. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности пищевых продуктов.

Исследования проб были проведены в лучших аккредитованных лабораториях столицы. Всего изъяли 2627 образцов продукции, из которых 15% – непродовольственные товары и 85% – продовольственные.

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Среди продовольственных товаров наибольшее несоответствие имеют: 56% салаты; 18,6% мясо птицы; 14,1% колбасы.

"В Украине действует новая программа мониторинга в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности пищевых продуктов, на которую в бюджете на текущий и следующий год выделено – 124 млн грн. Такой мониторинг проводится в каждой области Украины", – цитирует председателя Госпродпотребслужбы Владимира Лапу пресс-служба ведомства.

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В течение 2017 года Госпродпотребслужа не допустила к продаже около 425 тонн недоброкачественных пищевых продуктов, более 245 единиц непродовольственных товаров, наложено 229 штрафных санкций на сумму 1183503 гривен и было направлено в суд 34 административные иски.

Ранее сообщалось, что в Киеве из-за отравлений посетителей закрыли более 50 заведений общественного питания.