В Киеве пылающее такси влетело в грузовик

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Масштабное ДТП с пожаром произошло в четверг на парковке магазина "Эпицентр" на Берковцах в Киеве, есть пострадавшие.

По данным dtp.kiev.ua, столкнулись Skoda Fabia (такси Uber) и грузовик: горящая иномарка врезалась в Opel, который тоже загорелся, а грузовик "протер бок" Lexus и врезался в столб, зацепив Daewoo.

facebook.com/dtp.kiev.ua На месте ДТП с участием автомобиля Uber в Киеве, 28 декабря 2017

Число пострадавших не уточняется.

На место прибыли медики и спасатели. Свидетели ДТП сбили пламя несколькими огнетушителями.

dtp.kiev.ua/Facebook, 28 декабря 2017

Ранее в результате ДТП, которое произошло вечером в среду в Голосеевском районе Киева, погиб один человек. По данным СМИ, за рулем был судья.