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    Киев

    В Киеве пылающее такси влетело в грузовик

    (обновлено: )89
    По данным соцсетей, столкнулись Skoda Fabia и грузовик: горящая иномарка врезалась в Opel, который тоже загорелся, а грузовик "протер бок" Lexus и врезался в столб, зацепив Daewoo.
    На месте ДТП с участием автомобиля Uber в Киеве, 28 декабря 2017
    facebook.com/dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Масштабное ДТП с пожаром произошло в четверг на парковке магазина "Эпицентр" на Берковцах в Киеве, есть пострадавшие.

    По данным dtp.kiev.ua, столкнулись Skoda Fabia (такси Uber) и грузовик: горящая иномарка врезалась в Opel, который тоже загорелся, а грузовик "протер бок" Lexus и врезался в столб, зацепив Daewoo.

    facebook.com/dtp.kiev.ua
    На месте ДТП с участием автомобиля Uber в Киеве, 28 декабря 2017

    Число пострадавших не уточняется.

    На место прибыли медики и спасатели. Свидетели ДТП сбили пламя несколькими огнетушителями.

    dtp.kiev.ua/Facebook, 28 декабря 2017

    Ранее в результате ДТП, которое произошло вечером в среду в Голосеевском районе Киева, погиб один человек. По данным СМИ, за рулем был судья.

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