"Автобутерброд". В Киеве легковушки протаранили микроавтобус спереди и сзади

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. В Деснянском районе Киева на улице Крайней столкнулись три автомобиля — Geely, Volkswagen и Chevrolet.

"Какой-то непонятный бутерброд из трех автомобилей geely, volkswagen и chevrolet образовался на улице Крайней. Как произошла авария пока не понятно. Участники аварии комментариев не дают, говорят лишь, что обошлось без пострадавших. Ну, хорошо, хоть так", — сообщает Киев Оперативный.

Киев Оперативный На месте ДТП в Киеве

Напомним, в Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулись Audi и маршрутка. Водитель Audi не убедилась в безопасности маневра, что и стало причиной столкновения. В момент столкновения в салоне маршрутки находились пассажиры.