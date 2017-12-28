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    Киев

    "Автобутерброд". В Киеве легковушки протаранили микроавтобус спереди и сзади

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    Сообщается, что в результате столкновения трех автомобилей Geely, Volkswagen и Chevrolet обошлось без пострадавших.
    На месте ДТП в Киеве
    Киев Оперативный

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. В Деснянском районе Киева на улице Крайней столкнулись три автомобиля — Geely, Volkswagen и Chevrolet.

    "Какой-то непонятный бутерброд из трех автомобилей geely, volkswagen и chevrolet образовался на улице Крайней. Как произошла авария пока не понятно. Участники аварии комментариев не дают, говорят лишь, что обошлось без пострадавших. Ну, хорошо, хоть так", — сообщает Киев Оперативный.

    Киев Оперативный
    На месте ДТП в Киеве

    Напомним, в Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулись Audi и маршрутка. Водитель Audi не убедилась в безопасности маневра, что и стало причиной столкновения. В момент столкновения в салоне маршрутки находились пассажиры.

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