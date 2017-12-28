В Киеве половина ларьков с фаст-фудом работают с нарушениями - Рубан

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. За год мониторинга субъектов хозяйствования, осуществляющих свою деятельность в Киеве, установлено, что с нарушением работает каждое 2-ое заведение общественного питания (МАФ, передвижная торговля), каждое 5-ое заведение общественного питания (кафе, рестораны, пищеблоки), каждая 10-я торговая сеть (супермаркеты, магазины) и каждое 20-е производство, перерабатывающий цех.

Об этом заявил начальник Главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

Лабораторные исследования выявили больше всего нарушений в салатах (56%), фарше (23,5%), мясе птицы (18,6%), колбасах (14,1%), молочной продукции (13 4%), шашлычной продукции (11,2), баранине (9,6%), свинине (5,9%), овощах и фруктах (5%), питьевой воде (4,9%), пельменях (0, 33%), говядине (3,3%).

Не соответствуют нормам 48,5% отобранной детской одежды, 46,7% мебели, 42% электрических приборов, 37,5% автомобильных моющих средств, 33,3% бытовых моющих средств, 33,3% новогодних украшений, 32,6% развивающих детских игрушек, 28,6% музыкальных детских игрушек, 22,7% мягких детских игрушек, 22,2% световых приборов и 21,4% мобильных устройств и комплектующих к ним.

"По результатам проведенных мероприятий в 2017 году не допущено к реализации более 400 т недоброкачественных пищевых продуктов и более 200 единиц непродовольственных товаров. Наложены почти 230 штрафных санкций на сумму почти 1,2 млн грн. и направлено в суд 34 иска", — заявил Рубан.

Ранее пресс-служба Львовского городского совета со ссылкой на Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения в регионе сообщала, что во Львове отравились 12 человек после посещения одного из местных ресторанов.