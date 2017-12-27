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    Киев

    Киев остановился в предновогодних пробках

    (обновлено: )6020
    За четыре дня до Нового года Киев остановился в предпраздничных пробках. Наибольший затор - от улицы Борщаговская до станции метро "Дорогожицкая".
    Карта автомобильных заторов в Киеве 27 декабря
    Яндекс.Пробки

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Вечером 27 декабря в Киеве крайне затруднено автомобильное движение практически по все направлениям.

    Киев в снежной ловушке: появились кадры пробки из фур. Видео
    facebook.com/dtp.kiev.ua
    Киев в снежной ловушке: появились кадры пробки из фур

    Сервис Яндекс.Пробки зафиксировал 9-бальные заторы и множество аварий.

    Наибольшая пробка к 17.00 образовалась в районе станции метро "Шулявская": от улицы Борщаговская до станции метро "Дорогожицкая".

    Также стоит Саперно-Слободская в сторону Южного моста, бульвар Дружбы народов в сторону моста Патона.

    Предыдущий раз пробки сковали Киев 18 декабря, когда столица была завалена снегом.

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