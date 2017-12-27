Киев остановился в предновогодних пробках

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Вечером 27 декабря в Киеве крайне затруднено автомобильное движение практически по все направлениям.

Сервис Яндекс.Пробки зафиксировал 9-бальные заторы и множество аварий.

Наибольшая пробка к 17.00 образовалась в районе станции метро "Шулявская": от улицы Борщаговская до станции метро "Дорогожицкая".

Также стоит Саперно-Слободская в сторону Южного моста, бульвар Дружбы народов в сторону моста Патона.

Предыдущий раз пробки сковали Киев 18 декабря, когда столица была завалена снегом.