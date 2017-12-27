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    Киев

    Под Киевом пассажирский автобус вылетел в кювет

    (обновлено: )26
    На месте ДТП в Киевской области
    Головне управління Національної поліції в Київській області

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. В Киевской области на 12-м километре дороги Таможня-Фастов водитель пассажирского микроавтобуса не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся.

    На момент аварии в салоне находились 22 пассажира.

    В результате дорожно-транспортного происшествия 13 человек с телесными повреждениями различной степени тяжести были доставлены в районную больницу, семерых пришлось госпитализировать, сообщает Нацполиция области.

    Напомним, в ночь на среду, 27 декабря, полицейский автомобиль Hyundai Tucson сбил девушку, перебегавшую проспект Лобановского в Киеве в неположенном месте.

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