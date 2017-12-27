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27.12.201712:27
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    Киев

    В Киеве таксист "въехал" в фуру, есть пострадавшие

    (обновлено: )47
    Сообщается, что таксист на Hyundai Accent Убер врезался в фуру, остановившуюся в среднем ряду. Водитель и пассажир госпитализированы.
    На месте ДТП в Киеве
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. В Киеве на Окружной дороге у Жулянского путепровода произошло ДТП с пострадавшими.

    Hyundai Accent Убер врезался в фуру, которая остановилась в среднем ряду.

    "Два человека, водитель и пассажир, получили множественные травмы и были срочно госпитализированы в 17 больницу", — сообщает подробности аварии dtp.kiev.ua.

    dtp.kiev.ua
    На месте ДТП в Киеве

    Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил ранее, что в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах Украины с начала года погибли более 3,6 тысячи человек.

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