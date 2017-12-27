В Киеве таксист "въехал" в фуру, есть пострадавшие

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. В Киеве на Окружной дороге у Жулянского путепровода произошло ДТП с пострадавшими.

Hyundai Accent Убер врезался в фуру, которая остановилась в среднем ряду.

"Два человека, водитель и пассажир, получили множественные травмы и были срочно госпитализированы в 17 больницу", — сообщает подробности аварии dtp.kiev.ua.

dtp.kiev.ua На месте ДТП в Киеве

Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил ранее, что в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах Украины с начала года погибли более 3,6 тысячи человек.