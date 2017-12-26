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    Киев

    В Киеве и области проходит спецоперация

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    По словам Вячеслава Аброськина, криминальная полиция и представители спецподразделений во вторник начали первый этап спецоперации по задержанию преступников в столице и области.
    Боеприпасы, изъятые в ходе спецоперации в Киеве
    facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Криминальная полиция и представители спецподразделений во вторник начали первый этап спецоперации по задержанию преступников, укрывающихся от правосудия в Киеве и области, сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

    "Цель — выявление и задержание преступников, которые скрываются от правоохранительных органов, лиц, причастных к совершению тяжких преступлений, документирование преступной деятельности и задержание заезжих гастролеров, так называемых криминальных авторитетов "смотрящих" и других элементов преступного мира", — написал он на своей странице в Facebook.

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    По его словам, получены некоторые результаты — правоохранители конфисковали оружие, взрывчатку, боеприпасы и наркотики.

    Вячеслав Аброськин/Facebook, 26 декабря 2017

    Ранее Аброськин отчитался, что в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах Украины с начала года погибли более 3,6 тысячи человек.

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