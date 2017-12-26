В Киеве прошлая ночь стала самой теплой за 136 лет

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Ночь на 26 декабря в Киеве стала самой теплой с 1881 года, сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Как стало известно, аналогичная по теплоте ночь 26 декабря в Киеве наблюдалась еще 136 лет назад.

"Столбик термометра не опустился ниже 3,1°С, что на 0,3°С выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты, зарегистрированное в позапрошлом году", — говорится в сообщении.

В обсерватории также отметили, что существует большая вероятность того, и среднесуточная температура 26 декабря побьет рекорд позапрошлого года.

"Такая температура воздуха превышает климатическую норму на 8 градусов и соответствует привычной погоде для конца октября", — сказано в сообщении.

Напомним, в последние дни в Украине потеплело.