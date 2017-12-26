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    Киев

    В Киеве прошлая ночь стала самой теплой за 136 лет

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    Как стало известно, аналогичная по теплоте ночь 26 декабря в Киеве наблюдалась еще 136 лет назад. Столбик термометра не опустился ниже 3,1 градусов, что на 0,3 градуса выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты.
    Площадь Богдана Хмельницкого в Киеве
    RIA News Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Ночь на 26 декабря в Киеве стала самой теплой с 1881 года,  сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

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    Как стало известно, аналогичная по теплоте ночь 26 декабря в Киеве наблюдалась еще 136 лет назад.

    "Столбик термометра не опустился ниже 3,1°С, что на 0,3°С выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты, зарегистрированное в позапрошлом году", — говорится в сообщении.

    В обсерватории также отметили, что существует большая вероятность того, и среднесуточная температура 26 декабря побьет рекорд позапрошлого года.

    "Такая температура воздуха превышает климатическую норму на 8 градусов и соответствует привычной погоде для конца октября", — сказано в сообщении.

    Напомним, в последние дни в Украине потеплело.

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