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    Киев

    За выходные в Киеве от сосулек и снежных глыб пострадали пять человек

    (обновлено: )17
    По словам советника директора Департамента здравоохранения КГГА Натальи Вишневской, за 23 декабря три человека пострадали от падения сосулек и снега, за 24 - два человека.
    Киев в плену непогоды
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. За минувшие выходные в Киеве пять человек пострадали от падения сосулек и снежных глыб с крыш, сообщает УНН.

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    По словам советника директора Департамента здравоохранения КГГА Натальи Вишневской, за 23 декабря три человека пострадали от падения сосулек и снега, за 24 — два человека, вчера пострадавших не было.

    Напомним, из-за потепления в последние дни стал быстро таять снег, а с крыш часто падают сосульки и куски снега.

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