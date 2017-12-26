За выходные в Киеве от сосулек и снежных глыб пострадали пять человек

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. За минувшие выходные в Киеве пять человек пострадали от падения сосулек и снежных глыб с крыш, сообщает УНН.

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По словам советника директора Департамента здравоохранения КГГА Натальи Вишневской, за 23 декабря три человека пострадали от падения сосулек и снега, за 24 — два человека, вчера пострадавших не было.

Напомним, из-за потепления в последние дни стал быстро таять снег, а с крыш часто падают сосульки и куски снега.