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    Киев

    За 4 минуты. В центре Киева из магазина вынесли 40 самых дорогих шуб

    (обновлено: )27132
    Злоумышленники украли только меховые изделия. Куртки и дубленки остались на месте. Как отметил хозяин магазина, пропали самые дорогие шубы. По предварительным подсчетам - 40 штук. Стоимость каждой от 40 до 60 тысяч гривен.
    В центре Киева из магазина вынесли 40 шуб
    "Информатор"

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. В центре Киева утром во вторник неизвестные ограбили магазин верхней одежды, стеклянные двери разбили ломом, сообщает "Информатор".

    Как уточняется, сигнализация в магазине на Крещатике, 29 сработала в 07:20. Через 4 минуты на месте уже были сотрудники полиции охраны, однако преступники успели скрыться.

    Злоумышленники украли только меховые изделия. Куртки и дубленки остались на месте. Как отметил хозяин магазина, пропали самые дорогие шубы. По предварительным подсчетам — 40 штук. Стоимость каждой от 40 до 60 тысяч гривен. Кассу не тронули.

    "Информатор"
    В центре Киева из магазина вынесли 40 шуб

     

    На месте преступления валялись два лома. Над входом есть камеры видеонаблюдения. Все обстоятельства дела будут выяснять следователи.

    Ранее сообщалось, что в Запорожье полицейские разоблачили злоумышленника, который проник в магазин и совершил кражу меховых изделий на сумму более 3 миллионов гривен.

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