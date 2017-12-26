За 4 минуты. В центре Киева из магазина вынесли 40 самых дорогих шуб

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. В центре Киева утром во вторник неизвестные ограбили магазин верхней одежды, стеклянные двери разбили ломом, сообщает "Информатор".

Как уточняется, сигнализация в магазине на Крещатике, 29 сработала в 07:20. Через 4 минуты на месте уже были сотрудники полиции охраны, однако преступники успели скрыться.

Злоумышленники украли только меховые изделия. Куртки и дубленки остались на месте. Как отметил хозяин магазина, пропали самые дорогие шубы. По предварительным подсчетам — 40 штук. Стоимость каждой от 40 до 60 тысяч гривен. Кассу не тронули.

"Информатор" В центре Киева из магазина вынесли 40 шуб

На месте преступления валялись два лома. Над входом есть камеры видеонаблюдения. Все обстоятельства дела будут выяснять следователи.

Ранее сообщалось, что в Запорожье полицейские разоблачили злоумышленника, который проник в магазин и совершил кражу меховых изделий на сумму более 3 миллионов гривен.