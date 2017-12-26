В Киеве и области с утра ожидается сильнейший туман

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. В Киеве и области в ночь на вторник, 26 декабря, и утром ожидается туман с видимостью 200-500 метров, передает Укргидрометцентр.

В свою очередь в КГГА напомнили, что во время управления автомобилем в тумане следует снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом и держать безопасную дистанцию с другими автомобилями.

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"Следует избегать резких маневров на дороге. В случае остановки — включить аварийную световую сигнализацию", — отмечают в Киевгоргосадминистрации.

По данным Укргидрометцентра, в ближайшие дни на территории Украины осадков не ожидается, температура воздуха днем составит 8-11 градусов тепла.

Накануне в Украине было объявлено штормовое предупреждение.