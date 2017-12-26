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    Киев

    В Киеве и области с утра ожидается сильнейший туман

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    Украина в тисках непогоды: заторы на трассах (458)

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    В КГГА напомнили, что во время управления автомобилем в тумане следует снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом и держать безопасную дистанцию с другими автомобилями.
    Киев, туман. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. В Киеве и области в ночь на вторник, 26 декабря, и утром ожидается туман с видимостью 200-500 метров, передает Укргидрометцентр.

    Транспортный коллапс в Киеве и области
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    В свою очередь в КГГА напомнили, что во время управления автомобилем в тумане следует снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом и держать безопасную дистанцию с другими автомобилями.

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    "Следует избегать резких маневров на дороге. В случае остановки — включить аварийную световую сигнализацию", — отмечают в Киевгоргосадминистрации.

    По данным Укргидрометцентра, в ближайшие дни на территории Украины осадков не ожидается, температура воздуха днем составит 8-11 градусов тепла.

    Накануне в Украине было объявлено штормовое предупреждение

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