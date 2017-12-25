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    Киев

    Соцсети высмеяли "кофейную" акцию на Майдане

    Тема:

    Саакашвили на свободе. Штурм "Октябрьского" и марш за импичмент (772)

    (обновлено: )36940
    Соцсети активно обсуждают митинг в поддержку президента Петра Порошенко, который состоялся в центре Киева в воскресенье. В акции приняли участие несколько сотен человек.
    Акция Кофе на Крещатике
    УНИАН

    КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Несколько сотен человек собрались на Майдане Незалежности в воскресенье на акцию "Кофе на Крещатике".

    В акции отсутствовали политические флаги или символика. Некоторые участники угощали присутствующих продукцией торговой марки Roshen.

    Акция Кофе на Крещатике
    УНИАН
    "Кофе на Крещатике". Как в центре Киева митингуют против акций Саакашвили

    Один из участников акции советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что смысл акции в том, чтобы собраться с друзьями и выпить кофе. 

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    На странице акции в Facebook сообщается, что ее цель — "показать обществу несколько иную картинку, чем еженедельные политические вакханалии и попытка штурма Октябрьского дворца".

    Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что эту акцию организовал против него президент Украины Петр Порошенко. По его мнению, президент "выводит на Крещатик Антимайдан под видом "выпить кофе". 

    Соцсети отреагировали на акцию в центре столицы:

    facebook.com/Макс Бужанский
    twitter.com/ovakoff
    Комментарии к "кофейной" акции на Майдане
    facebook.com/vyacheslav.chechilo
    facebook.com/davit.sakvarelidze
    Комментарии к "кофейной" акции на Майдане

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