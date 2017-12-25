Соцсети высмеяли "кофейную" акцию на Майдане

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Несколько сотен человек собрались на Майдане Незалежности в воскресенье на акцию "Кофе на Крещатике".

В акции отсутствовали политические флаги или символика. Некоторые участники угощали присутствующих продукцией торговой марки Roshen.

Один из участников акции советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что смысл акции в том, чтобы собраться с друзьями и выпить кофе.

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На странице акции в Facebook сообщается, что ее цель — "показать обществу несколько иную картинку, чем еженедельные политические вакханалии и попытка штурма Октябрьского дворца".

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что эту акцию организовал против него президент Украины Петр Порошенко. По его мнению, президент "выводит на Крещатик Антимайдан под видом "выпить кофе".

Соцсети отреагировали на акцию в центре столицы:

facebook.com/Макс Бужанский

twitter.com/ovakoff

Комментарии к "кофейной" акции на Майдане

facebook.com/vyacheslav.chechilo

facebook.com/davit.sakvarelidze