наверх
24.12.201700:07
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    От падения сосулек в Киеве пострадали 12 человек

    Тема:

    Украина в тисках непогоды: заторы на трассах (456)

    (обновлено: )47
    Среди пострадавших есть ребенок. Его отправили в Охматдит в Киеве. При этом был ли он госпитализирован или его приняли в травмпункте, она не уточнила.
    Киев в плену непогоды - в столицу вернулись морозы
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. За сутки в Киеве от падения сосулек с крыш пострадали 9 человек, среди них один ребенок, сообщает УНН.

    По данным советника директора Департамента здравоохранения КГГА Натальи Вишневской, пострадавшего ребенка отправили в Охматдит. При этом был ли он госпитализирован или его приняли в травмпункте, она не уточнила.

    Смотрите также: Киев в плену непогоды: огромные сосульки и "каток" на улицах

    Всего с начала осложнения погодных условий от падения сосулек пострадали 12 человек: девять вчера, а еще трое в четверг, 21 декабря.

    Ранее Гройсман призвал ГСЧС, полицию и администрацию максимально мобилизировать свои силы для помощи с непогодой в стране.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Визит делегации американских сенаторов в Грузию. Сенатор США Джон Маккейн
    Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев
    Стокгольмский арбитраж: итоги спора "Нафтогаза" и "Газпрома"
    Представители ОБСЕ и СЦКК проинспектировали соблюдение режима перемирия в Донецкой области
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Шпионские командировки: поездки Гройсмана в компании "агента ФСБ"
    Шпион в Кабмине. СБУ задержала переводчика Гройсмана