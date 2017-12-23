От падения сосулек в Киеве пострадали 12 человек

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. За сутки в Киеве от падения сосулек с крыш пострадали 9 человек, среди них один ребенок, сообщает УНН.

По данным советника директора Департамента здравоохранения КГГА Натальи Вишневской, пострадавшего ребенка отправили в Охматдит. При этом был ли он госпитализирован или его приняли в травмпункте, она не уточнила.

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Всего с начала осложнения погодных условий от падения сосулек пострадали 12 человек: девять вчера, а еще трое в четверг, 21 декабря.

Ранее Гройсман призвал ГСЧС, полицию и администрацию максимально мобилизировать свои силы для помощи с непогодой в стране.