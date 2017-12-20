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    Киев

    В центре Киева дерево раздавило авто на парковке

    Тема:

    Украина в тисках непогоды: заторы на трассах (447)

    (обновлено: )190
    Больше всего не повезло автомобилю Volkswagen, на него пришелся основной удар. Насколько критичны повреждения пострадавшей машины, сейчас трудно определить из-за толстого слоя снега.
    В центре Киева дерево раздавило авто на парковке

    КИЕВ, 20 дек – РИА Новости Украина. В Киеве, в Печерском районе во дворе многоквартирного дома старое дерево не выдержало вес снега и упало на припаркованные автомобили. Об этом сообщают "Стражи Эспрессо".

    espreso.tv
    В центре Киева дерево раздавило авто на парковке

    Больше всего не повезло автомобилю Volkswagen, на него пришелся основной удар. Насколько критичны повреждения пострадавшей машины, сейчас трудно определить из-за толстого слоя снега.

    Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничено на дорогах в пяти регионах Украины из-за снегопада.

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