КИЕВ, 20 дек – РИА Новости Украина. В Киеве, в Печерском районе во дворе многоквартирного дома старое дерево не выдержало вес снега и упало на припаркованные автомобили. Об этом сообщают "Стражи Эспрессо".

espreso.tv В центре Киева дерево раздавило авто на парковке

Больше всего не повезло автомобилю Volkswagen, на него пришелся основной удар. Насколько критичны повреждения пострадавшей машины, сейчас трудно определить из-за толстого слоя снега.

Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничено на дорогах в пяти регионах Украины из-за снегопада.