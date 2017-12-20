В Киеве разбили лобовое стекло скоростному трамваю

Фото со страницы Олега Васильева в Facebook

КИЕВ, 20 дек – РИА Новости Украина. В Киеве разбилось лобовое стекло в одном из скоростных трамваев. Об этом сообщает пользователь Олег Васильев в группе "Транспорт Киева". По фото видно, что транспорт уже находится в депо.

"Первый пошел. Разбили 764 вагон. 18 декабря во время снегопада столкнулся с вагоном Т-3 (старая Татра), который ехал впереди", — говорится в сообщении.

При каких обстоятельствах произошло столкновение, до сих пор остается загадкой.

Ранее в Киеве на Индустриальном мосту произошла авария, которая привела к остановке движения трамваев. Водитель Daewoo Lanos не справился с управлением, протаранил забор и выехал на трамвайные рельсы.