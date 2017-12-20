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    Киев

    В Киеве разбили лобовое стекло скоростному трамваю

    (обновлено: )11110
    Как сообщил пользователь Олег Васильев в группе "Транспорт Киева", по фото видно, что транспорт уже находится в депо. При каких обстоятельствах произошло столкновение, до сих пор остается загадкой.
    В Киеве разбилось лобовое стекло в одном из скоростных трамваев
    Фото со страницы Олега Васильева в Facebook

    КИЕВ, 20 дек – РИА Новости Украина. В Киеве разбилось лобовое стекло в одном из скоростных трамваев. Об этом сообщает пользователь Олег Васильев в группе "Транспорт Киева". По фото видно, что транспорт уже находится в депо.

    "Первый пошел. Разбили 764 вагон. 18 декабря во время снегопада столкнулся с вагоном Т-3 (старая Татра), который ехал впереди", — говорится в сообщении.

    При каких обстоятельствах произошло столкновение, до сих пор остается загадкой.

    Ранее в Киеве на Индустриальном мосту произошла авария, которая привела к остановке движения трамваев. Водитель Daewoo Lanos не справился с управлением, протаранил забор и выехал на трамвайные рельсы.

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