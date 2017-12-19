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    Киев

    Вымышленные авто. Киевлянин обманул знакомых на 2 млн гривен

    (обновлено: )14510
    В течение последнего года в полицию с аналогичными заявлениями обратились 22 человека. Все пострадавшие рассказывали одну и ту же схему - мошенник показывал авто на парковке, но ни один из покупателей так и не получил иномарку.
    В Киеве полицейские задержали мужчину, которого подозревают в мошенничестве

    КИЕВ, 19 дек – РИА Новости Украина. В Киеве полицейские задержали мужчину, которого подозревают в мошенничестве на сумму более 2 млн гривен. Об этом сообщается на сайте полиции.

    Местный житель рассказал правоохранителям, что отдал деньги своему знакомому за автомобиль, но подозревает, что попал в мошенническую схему. Заявитель предоставил личные данные знакомого, а полицейские установили, что этот человек больше года скрывается от правоохранителей и может быть причастен к совершению преступлений, связанных с мошенничеством.

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    Как выяснилось, злоумышленник сказал своему "клиенту", что работает в госучреждении, которое продает списанные автомобили он якобы может помочь с покупкой иномарок по цене, значительно ниже рыночной. Юридическую тяжбу с документами он брал на себя, но требовал заранее оплатить полную стоимость автомобиля.

    Мошенника задержали при попытке передачи ему денег.

    Правоохранители выяснили, что в течение последнего года в полицию с аналогичными заявлениями обратились 22 человека. Все пострадавшие рассказывали одну и ту же схему — мошенник показывал автомобили на парковке у ведомства, в котором якобы работает, но ни один из покупателей так и не получил иномарку, за которую отдал деньги.

    "Злоумышленник максимально оттягивал время, а деньги тратил на собственные нужды. После этого менял номера мобильных телефонов и игнорировал встречи. Предварительно установлено, что мужчина таким образом присвоил более 2 млн гривен, а его «жертвами» стали преимущественно бывшие одногруппники, коллеги и знакомые", — отметили в полиции.

    Открыто уголовное производство по предварительной квалификацией по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

    Задержанный отправлен под круглосуточный домашний арест.

    Ранее сообщалось, что в Киеве мошенники продали 35 квартир по поддельным документам.

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