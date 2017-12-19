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    Киев

    Разборки на дорогах: в Киеве водитель "подрезал" микроавтобус и обстрелял его

    (обновлено: )21601
    Полиция Киева обещает награду за информацию о водителе Mercedes, который произвел выстрел по микроавтобусу в Днепровском районе столицы.
    В Киеве неизвестный обстрелял микроавтобус
    Фото Управления Нацполиции в Киеве

    КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. В Днепровском районе Киева в результате конфликта между двумя водителями один из них открыл огонь, сообщает во вторник столичное Управление Нацполиции.

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    ЧП произошло неподалеку от перекрестка улиц Строителей и Красноткацкой.

    Сейчас стрелявший водитель объявлен в розыск, за информацию о нем обещана награда.

    "Неизвестный в возрасте 35-40 лет, двигаясь на автомобиле черного цвета Volkswagen Multivan, совершил опережение микроавтобуса белого цвета Mercedes Sprinter. Далее из неустановленного огнестрельного оружия он выстрелил в сторону микроавтобуса, чем повредил пассажирское стекло, а его обломками причинил телесные повреждения 19-летнему водителю. С места происшествия незнакомец сразу исчез", — говорится в сообщении полиции.

    Расследование проводится по статье "хулиганство".

    Ранее в Киеве водитель Mercedes и его пассажир избили пешехода из-за замечания за езду по тротуару. Пострадавшего около километра провезли на капоте.

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