Разборки на дорогах: в Киеве водитель "подрезал" микроавтобус и обстрелял его

КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. В Днепровском районе Киева в результате конфликта между двумя водителями один из них открыл огонь, сообщает во вторник столичное Управление Нацполиции.

ЧП произошло неподалеку от перекрестка улиц Строителей и Красноткацкой.

Сейчас стрелявший водитель объявлен в розыск, за информацию о нем обещана награда.

"Неизвестный в возрасте 35-40 лет, двигаясь на автомобиле черного цвета Volkswagen Multivan, совершил опережение микроавтобуса белого цвета Mercedes Sprinter. Далее из неустановленного огнестрельного оружия он выстрелил в сторону микроавтобуса, чем повредил пассажирское стекло, а его обломками причинил телесные повреждения 19-летнему водителю. С места происшествия незнакомец сразу исчез", — говорится в сообщении полиции.

Расследование проводится по статье "хулиганство".

Ранее в Киеве водитель Mercedes и его пассажир избили пешехода из-за замечания за езду по тротуару. Пострадавшего около километра провезли на капоте.