Мининфраструктуры закрывает проект "Воздушный экспресс" в Киеве

КИЕВ, 19 дек – РИА Новости Украина. Украина откажется от строительства железнодорожного сообщения между Киевом и аэропортом Борисполь. Обслуживание кредита на строительство Воздушного экспресса между Киевом и аэропортом Борисполь обходится Украине в $2 млн в месяц, сообщил замминистра инфраструктуры Виктор Довгань в интервью LIGA.net. По его мнению, этот проект нужно закрыть.

"Это проект сообщения, на который был выделен китайский кредит в $372 млн. Потратили $50 млн. В результате нет ни экспресса, ни долларов. Продолжаются переговоры об изменении процентной ставки и самого проекта. Пока окончательного решения нет", — объяснил Довгань.

Замминистра рассказал, что на момент заключения контракта в 2011 года Украина брала кредит под 6,5% годовых.

"Сегодня мы кредиты привлекаем под 2% годовых и настаиваем на снижении. Китайская сторона пока на это не идет. Максимум, что они готовы дать, — 4,5%. Если ставка не будет снижена, мы откажемся от кредита и вернем деньги", — сказал Довгань.

Украина уже выплатила два транша, в январе 2018 года нужно будет перевести третий транш.

"Ситуация на самом деле критическая. Мое личное мнение — проект нужно закрывать. Такими темпами, как он движется, смысла его продолжать нет", — добавил чиновник.

Первоначально план предусматривал запуск скоростной электрички. Однако выяснилось, что она будет вызывать помехи в работе аэронавигационного оборудования аэропорта. Позже рассматривался вариант подземного тоннеля, но он существенно дороже первоначального замысла.

По словам Довганя, сейчас Министерство инфраструктуры предлагает запустить дизельные поезда. В таком случае проект обойдется в $120 млн. Второй вариант — пустить в Борисполь ветку метро. На время строительства (минимум на два года) будет частично ограничено движение по Бориспольской трассе. Этот проект дороже — $300 млн. Оба проекта находятся на рассмотрении Кабмина, который должен определиться с окончательным вариантом.

Ранее сообщалось, что передача киевского международного аэропорта "Борисполь" в концессию рассматривается правительством только в перспективе далекого будущего, в данный момент такой шаг не является целесообразным.