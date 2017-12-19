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    Киев

    В Киеве во вторник зажгут огни на главной елке

    (обновлено: )10701
    В открытии празднований на Софийской площади примут участие мэр Киева Виталий Кличко, а также первая леди Марина Порошенко. Во время церемонии будут усилены меры безопасности.
    Главная елка Украины облысела и лишилась части веток
    Фото Facebook Дмитрий Марунич

    КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Сегодня в 19:00 на Софийской площади в Киеве торжественно откроют главную елку и запустят фестиваль "НеоРік 2018 на Софії". Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

    Самая красивая рождественская елка Европы
    facebook.com/saulius.ziura
    Самая красивая рождественская елка Европы зажгла огни

    В открытии празднований на Софийской площади примут участие мэр Киева Виталий Кличко, а также первая леди Марина Порошенко. После торжественного открытия главной елки состоится праздничный концерт, который продлится до 22:00.

    Во время церемонии торжественного зажжения огней на главной елке будут усилены меры безопасности, в частности, установлены металлоискатели.

    Праздничные мероприятия в Киеве будут проходить в трех местах — на Софийской и Михайловской площадях, а также на Владимирском проезде до 14 января 2018 года.

    Ранее сообщалось, что в городе Доброслав Одесской области местные жители собрали самую большую новогоднюю елку Украины из цветных карандашей.

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