В Киеве во вторник зажгут огни на главной елке

КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Сегодня в 19:00 на Софийской площади в Киеве торжественно откроют главную елку и запустят фестиваль "НеоРік 2018 на Софії". Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В открытии празднований на Софийской площади примут участие мэр Киева Виталий Кличко, а также первая леди Марина Порошенко. После торжественного открытия главной елки состоится праздничный концерт, который продлится до 22:00.

Во время церемонии торжественного зажжения огней на главной елке будут усилены меры безопасности, в частности, установлены металлоискатели.

Праздничные мероприятия в Киеве будут проходить в трех местах — на Софийской и Михайловской площадях, а также на Владимирском проезде до 14 января 2018 года.

Ранее сообщалось, что в городе Доброслав Одесской области местные жители собрали самую большую новогоднюю елку Украины из цветных карандашей.