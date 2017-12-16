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    Киев

    В Киеве "таксист в неадеквате" протаранил авто полиции: двое "копов" ранены

    (обновлено: )44550
    Как сообщается, водитель Hyundai Uber польской регистрации врезался в патрульный полицейский Toyota Prius. Пострадали двое сотрудников полиции.
    ДТП в Киеве с таксистом
    Фото со страницы dtp.kiev.ua на Youtube

    КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. В Киеве на Голосеевском проспекте такси с номерами польской регистрации на скорости влетело в патрульную машину Toyota Prius. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

    "Водитель Hyundai Uber польской регистрации врезался в патрульный полицейский Toyota Prius. Пострадали двое копов", — говорится в сообщении.

    По предварительным данным, водитель такси находился в состоянии наркотического опьянения. Вследствие мощного удара в патрульном авто сработали подушки безопасности, девушку-копа госпитализировали.

    Ранее сообщалось, что на проспекте Свободы в Киеве (Подольский район) на конечной обстановке обстреляли троллейбус №26.

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