В Киеве "таксист в неадеквате" протаранил авто полиции: двое "копов" ранены

КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. В Киеве на Голосеевском проспекте такси с номерами польской регистрации на скорости влетело в патрульную машину Toyota Prius. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

"Водитель Hyundai Uber польской регистрации врезался в патрульный полицейский Toyota Prius. Пострадали двое копов", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель такси находился в состоянии наркотического опьянения. Вследствие мощного удара в патрульном авто сработали подушки безопасности, девушку-копа госпитализировали.

Ранее сообщалось, что на проспекте Свободы в Киеве (Подольский район) на конечной обстановке обстреляли троллейбус №26.