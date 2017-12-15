Власти Киева отреагировали на инцидент с баржей, едва не снесшей мост

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Власти Киева подтвердили инцидент с грузовой баржей, врезавшейся в опору Паркового пешеходного моста через Днепр.

Как сообщается на сайте Киевской горгосадминистрации, специалисты проводят детальное обследование на месте инцидента.

facebook.com/grytsenko.alex В Киеве баржа врезалась в опору пешеходного моста

"У опоры 13 декабря произошел инцидент с грузовым судном… Балансодержатель сооружения КП Киевавтодормост вместе с Научно-производственным предприятием Мостовой центр после происшествия провел предварительное исследование Паркового пешеходного моста. Разрушения сооружения не обнаружены", – говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты проводят детальное исследование. Они должны предоставить свои выводы в течение двух недель.

Ранее в соцсетях сообщали, что в Киеве баржа врезалась в опору пешеходного моста.