наверх
16.12.201704:23
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    Власти Киева отреагировали на инцидент с баржей, едва не снесшей мост

    (обновлено: )698
    Как стало известно, балансодержатель сооружения КП Киевавтодормост вместе с Научно-производственным предприятием Мостовой центр после происшествия провел предварительное исследование Паркового пешеходного моста.
    В Киеве баржа врезалась в опору пешеходного моста
    facebook.com/grytsenko.alex

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Власти Киева подтвердили инцидент с грузовой баржей, врезавшейся в опору Паркового пешеходного моста через Днепр.

    Как сообщается на сайте Киевской горгосадминистрации, специалисты проводят детальное обследование на месте инцидента.

    facebook.com/grytsenko.alex
    В Киеве баржа врезалась в опору пешеходного моста

    "У опоры 13 декабря произошел инцидент с грузовым судном… Балансодержатель сооружения КП Киевавтодормост вместе с Научно-производственным предприятием Мостовой центр после происшествия провел предварительное исследование Паркового пешеходного моста. Разрушения сооружения не обнаружены", – говорится в сообщении.

    В настоящее время специалисты проводят детальное исследование. Они должны предоставить свои выводы в течение двух недель.

    Ранее в соцсетях сообщали, что в Киеве баржа врезалась в опору пешеходного моста.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Гривна и доллары
    Курс гривны летит в пропасть
    Европейский квартал в Брюсселе
    Саммит ЕС в Брюсселе: попытки "склеить" Европу
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Суд отпустил Саакашвили на свободу. Что дальше?
    Евгений Крапивин
    Криминальные войны в Украине