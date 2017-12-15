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    Киев

    В Киеве преступники снимали деньги с карт с помощью услуги "оплата частями"

    (обновлено: )41520
    От действий злоумышленников пострадали не менее 100 граждан. По данному факту начато уголовное производство. Полиция устанавливает других возможных пострадавших, которые стали жертвами правонарушителей.
    Работа киберполиции
    cyberpolice.gov.ua

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. В Киеве киберполиции разоблачила злоумышленников за вмешательстве в работу электронных банковских счетов. 

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    "В настоящее время установлено, что от действий злоумышленников пострадали не менее 100 граждан. По данному факту начато уголовное производство. Полиция устанавливает других возможных пострадавших, которые стали жертвами правонарушителей. К разоблачению преступной группы были привлечены работники Киевского управления киберполиции, оперативниками уголовного розыска и следователи Шевченковского управления столичной полиции. Правоохранители разоблачили 18-летнюю женщину и ее 27-летнего сообщника во вмешательстве в работу электронных банковских счетов", — сообщается на сайте киберполиции.

    Сообщники, представляясь работниками банка, мошенническим путем крали деньги. За два месяца они успели обмануть граждан на более 100000 гривен.

    "Злоумышленники действуя умышленно и согласованно, путем обмана, узнавали у клиентов банка конфиденциальную информацию относительно их банковских карточек (пин коды, пароли входа в систему онлайн банкинга). В дальнейшем, через Интернет, с помощью услуги «оплата частями», осуществляли покупки товаров в сетях различных магазинов рассчитываясь online банковскими карточками пострадавших", — сообщает полиция.

    Сейчас обоим участникам преступной группы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 361 УК Украины. Следствие продолжается.

    Ранее сообщалось, что США собираются вскоре послать отряд военнослужащих-специалистов по борьбе с киберугрозами в места боевых действий.

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