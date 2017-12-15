В Киеве преступники снимали деньги с карт с помощью услуги "оплата частями"

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. В Киеве киберполиции разоблачила злоумышленников за вмешательстве в работу электронных банковских счетов.

"В настоящее время установлено, что от действий злоумышленников пострадали не менее 100 граждан. По данному факту начато уголовное производство. Полиция устанавливает других возможных пострадавших, которые стали жертвами правонарушителей. К разоблачению преступной группы были привлечены работники Киевского управления киберполиции, оперативниками уголовного розыска и следователи Шевченковского управления столичной полиции. Правоохранители разоблачили 18-летнюю женщину и ее 27-летнего сообщника во вмешательстве в работу электронных банковских счетов", — сообщается на сайте киберполиции.

Сообщники, представляясь работниками банка, мошенническим путем крали деньги. За два месяца они успели обмануть граждан на более 100000 гривен.

"Злоумышленники действуя умышленно и согласованно, путем обмана, узнавали у клиентов банка конфиденциальную информацию относительно их банковских карточек (пин коды, пароли входа в систему онлайн банкинга). В дальнейшем, через Интернет, с помощью услуги «оплата частями», осуществляли покупки товаров в сетях различных магазинов рассчитываясь online банковскими карточками пострадавших", — сообщает полиция.

Сейчас обоим участникам преступной группы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 361 УК Украины. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что США собираются вскоре послать отряд военнослужащих-специалистов по борьбе с киберугрозами в места боевых действий.