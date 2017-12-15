"Киевводоканал" показал огромный провал на коллекторе

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. В результате аварии на Новодарницкое канализационном коллекторе 1972 построения образовалась яма диаметром 2900 мм и глубиной залегания — 10 м.

Київводоканал Авария на Новодарницком коллекторе

"В результате действия газовой коррозии несущая способность была утрачена и верх трубы разрушился и образовался провал земельного участка диаметром 6 метров и глубиной 3,5 метра. Аварийная бригада водоканала уже прибыла на место происшествия", — сообщает "Киевводоканал".

Сейчас на углу улиц Горловского и Тростянецкой перекрыто движение транспорта в две полосы и остановлено движение трамвая № 8.

Ранее сообщалось, что в Одессе на улице Канатной на проезжей части образовалась огромная дыра.