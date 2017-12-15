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    Киев

    "Киевводоканал" показал огромный провал на коллекторе

    (обновлено: )22110
    В "Киевводоканале" сообщили, что в результате аварии образовался провал земельного участка диаметром 6 метров и глубиной 3,5 метра.
    Авария на Новодарницком коллекторе
    Київводоканал

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. В результате аварии на Новодарницкое канализационном коллекторе 1972 построения образовалась яма диаметром 2900 мм и глубиной залегания — 10 м.

    Київводоканал
    Авария на Новодарницком коллекторе

    "В результате действия газовой коррозии несущая способность была утрачена и верх трубы разрушился и образовался провал земельного участка диаметром 6 метров и глубиной 3,5 метра. Аварийная бригада водоканала уже прибыла на место происшествия", — сообщает "Киевводоканал".

    Сейчас на углу улиц Горловского и Тростянецкой перекрыто движение транспорта в две полосы и остановлено движение трамвая № 8.

    Ранее сообщалось, что в Одессе на улице Канатной на проезжей части образовалась огромная дыра.

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