В Киеве остановлено движение трамваев из-за провала земли

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. В Дарницком районе Киева произошел обвал земли под трамвайной линией.

Движение трамваев остановлено.

"Из-за прорыва трубы прямо под трамвайными рельсами (а в следствии — обвал земли) движение трамваев между перекрестками Харьковское шоссе и Вербицкого (напротив Тростянецкой, 7) остановлено", — сообщает "Киев Оперативный".

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Ранее в Киеве на Индустриальном мосту произошла авария, которая привела к остановке движения трамваев. Водитель Daewoo Lanos не справился с управлением, протаранил забор и выехал на трамвайные рельсы.