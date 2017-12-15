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    Киев

    В Киеве остановлено движение трамваев из-за провала земли

    (обновлено: )62930
    Под трамвайными путями в Дарницком районе столицы произошел прорыв трубы, что привело к образованию провала прямо под трамвайной линией.
    Провал под трамвайными рельсами в Киеве
    Фото Facebook "Киев Оперативный"

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. В Дарницком районе Киева произошел обвал земли под трамвайной линией.

    Движение трамваев остановлено.

    "Из-за прорыва трубы прямо под трамвайными рельсами (а в следствии — обвал земли) движение трамваев между перекрестками Харьковское шоссе и Вербицкого (напротив Тростянецкой, 7) остановлено", — сообщает "Киев Оперативный".

    Смотрите также: Пожар в одесском трамвае: люди спасались через окна

    Ранее в Киеве на Индустриальном мосту произошла авария, которая привела к остановке движения трамваев. Водитель Daewoo Lanos не справился с управлением, протаранил забор и выехал на трамвайные рельсы.

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