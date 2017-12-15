В центре Киева неизвестные навозом заблокировали вход в бутик

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. На Большой Житомирской в центре Киеве неизвестные заблокировали вход в бутик Garde навозом, сообщает Без Табу.

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По данным СМИ, удобрения рассыпали плотным слоем, оставив на тротуаре проход для пешеходов. Судя по всему, навоз на место принесли в мешках, которые потом сложили в кучу.

Также на стене здания неизвестные написали, что руки владельца бутика "в крови", а его место за решеткой.

Ранее сообщалось, что в Днепровском районе Киева иностранный гражданин попытался уйти из торгового центра в новых ботинках, не расплатившись за них.