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15.12.201712:31
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    Киев

    На Бессарабке в Киеве могут запретить проезд автомобилей

    (обновлено: )67
    Об инициативе сделать Бессарабскую площадь пешеходной сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов.
    Вид на Бессарабский рынок в Киеве. Архивное фото
    Фото с сайта "Блог Украины GogoUa"

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Бессарабскую площадь в центре Киева планируют сделать пешеходной, сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов.

    По его словам, предложения по реконструкции, которые он презентовал на транспортной комиссии, выиграли на осенней школе-воркшопе по реорганизации дорожного движения.

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    "Депутаты Киевсовета и комиссии Киевсовета единогласно поддержали предложение и приняли к сведению результаты проведенной школы-воркшопа и предварительные результаты исследования", — написал чиновник на своей странице в Facebook.

    Ранее сообщалось, что на заседании Киевсовета в четверг, 15 декабря, рассмотрели проект бюджета столицы на 2018 год. 

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