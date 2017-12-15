На Бессарабке в Киеве могут запретить проезд автомобилей

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Бессарабскую площадь в центре Киева планируют сделать пешеходной, сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов.

По его словам, предложения по реконструкции, которые он презентовал на транспортной комиссии, выиграли на осенней школе-воркшопе по реорганизации дорожного движения.

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"Депутаты Киевсовета и комиссии Киевсовета единогласно поддержали предложение и приняли к сведению результаты проведенной школы-воркшопа и предварительные результаты исследования", — написал чиновник на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что на заседании Киевсовета в четверг, 15 декабря, рассмотрели проект бюджета столицы на 2018 год.