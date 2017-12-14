КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. В Киеве на ул. Тверской под зданием "Укрзализныци" в четверг протестуют железнодорожники, требуя повышение зарплат и своевременность их выплат, сообщается на странице Facebook общественной группы "Форум железнодорожников Украины".

vesti-ukr.com В Киеве железнодорожники пикетируют "Укрзализныцю"

В комментариях к публикации коллеги протестующих, которые во время митинга находились в рейсах, высказывали свою поддержку и слова солидарности участникам данной акции.

vesti-ukr.com В Киеве железнодорожники пикетируют "Укрзализныцю"

Как сообщалось ранее, украинцы получают самые низкие зарплаты в Европе, исходя из перевода в единую валюту.