В Киеве появится новый крематорий за 190 млн грн

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина.

В Киеве построят новый крематорий к 2024 году, сообщают " Украинские новости " со ссылкой на проект программы социально-экономического развития Киева на 2018-2020 годы.

Стоимость нового крематория составит 190 млн гривен.

Строительство начнется с июля 2020 года и продлится до декабря 2024 года. Проект поручили коммунальному предприятию "Киевский крематорий".

Сообщается, что в программу внесен проект строительства аллеи перезахоронений выдающихся украинцев, который обойдется в 20 млн гривен.

Он будет находиться на территории Государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника, в состав которого входит Лукьяновское кладбище в Киеве.

Как сообщалось ранее, строительство крематория в Николаеве займет два года и будет стоить 1,5 миллиона евро.