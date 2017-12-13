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    Киев

    В Киеве появится новый крематорий за 190 млн грн

    (обновлено: )155
    Строительство начнется с июля 2020 года и продлится до декабря 2024 года. Проект поручили коммунальному предприятию "Киевский крематорий".
    Крематорий. Архивное фото
    flickr.com/spablab

    КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. 

    Крематорий
    Novosti-n
    Дорогое удовольствие. Николаев дал бюджетных 1,5 млн евро на крематорий
    В Киеве построят новый крематорий к 2024 году, сообщают "Украинские новости" со ссылкой на проект программы социально-экономического развития Киева на 2018-2020 годы.

    Стоимость нового крематория составит 190 млн гривен.

    Строительство начнется с июля 2020 года и продлится до декабря 2024 года. Проект поручили коммунальному предприятию "Киевский крематорий".

    Сообщается, что в программу внесен проект строительства аллеи перезахоронений выдающихся украинцев, который обойдется в 20 млн гривен.

    Он будет находиться на территории Государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника, в состав которого входит Лукьяновское кладбище в Киеве.

    Как сообщалось ранее, строительство крематория в Николаеве займет два года и будет стоить 1,5 миллиона евро.

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