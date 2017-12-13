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    Киев

    В интернете возмутились "шедеврами" балконной архитектуры Киева

    Тема:

    Обрушение автомобильного моста в Киеве (50)

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    Огромные балконы расположены друг над другом и образуют "чудовищную" конструкцию. Пользователей Facebook возмутились подобными "шедеврами" архитектуры.
    Чудовищная пристройка к балкону в одной из киевских многоэтажек
    Facebook Maxim Ivaschenko

    КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. Киевляне в соцсетях разместили фото пристроек в несколько этажей на фасаде одной из столичных многоэтажек.

    Обрушение жилого дома в Ижевске
    twitter.com/KatPavlova
    Обрушение жилого дома в России. Кадры с места ЧП

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    Огромные балконы расположены друг над другом и образуют "чудовищную" конструкцию. Пользователей Facebook возмутились подобными "шедеврами" архитектуры.

    Фотографией поделился в своем Facebook Максим Иващенко. "Пока у нас демократия, у них монархия", — добавил автор фото.

    Ранее пресс-служба компании-застройщика "Укрбуд" сообщала об обвале плит в строящемся доме на Воздвиженке в Киеве

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