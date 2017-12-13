В интернете возмутились "шедеврами" балконной архитектуры Киева

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. Киевляне в соцсетях разместили фото пристроек в несколько этажей на фасаде одной из столичных многоэтажек.

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Огромные балконы расположены друг над другом и образуют "чудовищную" конструкцию. Пользователей Facebook возмутились подобными "шедеврами" архитектуры.

Фотографией поделился в своем Facebook Максим Иващенко. "Пока у нас демократия, у них монархия", — добавил автор фото.

Ранее пресс-служба компании-застройщика "Укрбуд" сообщала об обвале плит в строящемся доме на Воздвиженке в Киеве.