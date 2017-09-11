В Киеве зафиксирована вспышка опасной болезни

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. В Киеве четырехлетний мальчик заболел дифтерией.

Об этом на своей странице в Facebook написал президент Всеукраинского совета по защите прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк.

"Случилось то, о чем предупреждали, — случай дифтерии. Мальчик 4 годика в инфекционной больнице. Сейчас состояние средней тяжести, но ухудшается. Единственный выход — противодифтерийная сыворотка", — написал Сердюк.

Виктор Сердюк, facebook Пост Виктора Сердюка

Медик призвал помочь в поиске сыворотки, от которой зависит жизнь ребенка, ведь в Украине препаратов от дифтерии нет.

Позже Сердюк написал, что сыворотку так и не нашли, мальчику ввели иммуноглобулин и его состояние несколько улучшилось.