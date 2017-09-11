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    Киев

    В Киеве зафиксирована вспышка опасной болезни

    (обновлено: )174411110
    Президент Всеукраинского совета по защите прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк сообщил, что в Киеве случай дифтерии зафиксирован у четырехлетнего мальчика, он находится в инфекционной больнице.
    Медсестра набирает лекарство в шприц в стационаре. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. В Киеве четырехлетний мальчик заболел дифтерией.

    Об этом на своей странице в Facebook написал президент Всеукраинского совета по защите прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк.

    "Случилось то, о чем предупреждали, — случай дифтерии. Мальчик 4 годика в инфекционной больнице. Сейчас состояние средней тяжести, но ухудшается. Единственный выход — противодифтерийная сыворотка", — написал Сердюк.

    Виктор Сердюк, facebook
    Пост Виктора Сердюка

    Медик призвал помочь в поиске сыворотки, от которой зависит жизнь ребенка, ведь в Украине препаратов от дифтерии нет.

    Позже Сердюк написал, что сыворотку так и не нашли, мальчику ввели  иммуноглобулин и его состояние несколько улучшилось.

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