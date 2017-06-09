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    Киев

    Кличко резко ответил по декларации: меня обвиняют "любители жевать воздух"

    (обновлено: )44501
    Как отметил Виталий Кличко, в вопросе его заграничной недвижимости не следует искать черную кошку в темной комнате. По его словам, всю необходимую информацию и объяснения он предоставил НАБУ уже давно.
    Виталий Кличко
    Пресс-служба КГГА

    КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро проверяет его декларацию, в которуе он внес данные обо всем своем имуществе.

    Кран в ванной комнате. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Это не время Гройсмана и Кличко, это эпоха тазиков и бойлеров

    Ранее украинское бюро "Радио свобода" сообщило, что детективы НАБУ завели уголовное дело в связи с возможным сокрытием мэром Киева недвижимого имущества. Как отмечалось на сайте, об этом говорилось в ответе НАБУ общественной организации "Центр противодействия коррупции". Обращение активистов базировалось на расследовании программы "Схемы", которое вышло в эфир в декабре 2016 года. Журналисты заявили, что Кличко не указал в своей электронной декларации информацию о недвижимости в Гамбурге и Лос-Анджелесе, которой пользуется и где живет его семья.

    "Что касается "сенсации" о якобы расследовании моих якобы незадекларированных домов. НАБУ проверяет мою декларацию. Это их работа — проверять информацию, в том числе и по обращению общественных организаций, депутатов или журналистов. Проверять даже когда дела фактически нет и когда заставляют делать это повторно… А любителям "жевать воздух" скажу: всю необходимую информацию и объяснения я предоставил НАБУ уже давно", — приводятся слова Кличко на сайте Киевской городской государственной администрации.

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    По словам мэра, данные о принадлежащем ему имуществе он внес в декларацию согласно законодательству.

    "Кого-то интересуют дома? Тоже говорил, что принадлежат они компаниям моего брата. Как я или мой брат заработали свое состояние? Об этом знает весь мир. Поэтому, "друзья", не ищите черную кошку в темной комнате. А тем, кто ищет, желаю успехов, если нечем заняться", — добавил Кличко.

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