В Киеве 6 тыс правоохранителей будут следить за порядком 21-22 ноября

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Охранять правопорядок в период 21-22 ноября в Киеве будут 6 тыс. правоохранителей, а по всей Украине — около 15 тыс. В том числе спецподразделения Нацполиции и Нацгвардии, кинологическая служба. Кроме это, создан оперативный резерв МВД для реагирования на внештатные ситуации. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

Согласно сообщению, в период празднования третьей годовщины Революции достоинства, во время проведения массовых мероприятий уровень террористической угрозы в столице остается повышенным.

"Сейчас совместно с нашими коллегами из СБУ продолжаются контртеррористические меры с целью недопущения и пресечения любых провокаций и террористических актов в местах массового скопления людей", — пишет Шкиряк.

Правоохранители будут находиться в режиме усиленного несения службы до 24-25 ноября.

В местах проведения мероприятий и местах массового скопления людей 21 ноября будут установлены рамки с металлоискателями, будут работать наряды полицейских с металлодетекторами, кинологи и оперативники в штатском.

Ранее сообщалось, что Национальная полиция ограничит движение автотранспорта по некоторым центральным улицам в столице в понедельник, 21 ноября, в связи с большим количеством заявлений, поданных на проведение массовых акций.