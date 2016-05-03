В Киеве на Левом берегу горели склады на одном из рынков

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В Киеве произошел пожар на одном из рынков на Левом берегу, сообщает канал "112 Украина".

"Горели склады с сантехникой. Спасатели потушили возгорание, однако выгорело 150 квадратных метров кровли. В тушении были задействованы 4 пожарные машины и 10 спасателей. Пострадавших и погибших нет. Причины возгорания неизвестны, их будет выяснять следствие", — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке на Манхэттене в результате масштабного пожара практически полностью сгорел сербский православный собор святого Саввы.