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    Киев

    В Киеве на Левом берегу горели склады на одном из рынков

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    Спасатели потушили возгорание, однако выгорело 150 квадратных метров кровли. В тушении были задействованы 4 пожарные машины. Пострадавших и погибших нет.
    Сотрудники ГСЧС на месте пожара
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В Киеве произошел пожар на одном из рынков на Левом берегу, сообщает канал "112 Украина".

    "Горели склады с сантехникой. Спасатели потушили возгорание, однако выгорело 150 квадратных метров кровли. В тушении были задействованы 4 пожарные машины и 10 спасателей. Пострадавших и погибших нет. Причины возгорания неизвестны, их будет выяснять следствие", — говорится в сообщении.

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    Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке на Манхэттене в результате масштабного пожара практически полностью сгорел сербский православный собор святого Саввы.

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