В здании ЦИК в Киеве произошел пожар

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Пожар произошел в здании Центральной избирательной комиссии в Киеве, что привело к перебоям в работе сайта, сообщил руководитель пресс-службы ЦИК Константин Хивренко.

"Сегодня в 11:30 в одной из щитовых произошло возгорание электрических кабелей, обеспечивающих электропитание отдельных помещений в доме, где находится Центральная избирательная комиссия. Возгорание было оперативно ликвидировано. Сейчас проводится проверка причин этого случая, продолжаются работы по ликвидации его последствий", — цитирует Хивренко издание "Украинская правда".

В результате инцидента сработали системы защиты информационных ресурсов комиссии, потерь данных и повреждения оборудования не произошло.

На данный момент сайт ЦИК работает в нормальном режиме.

Ранее сообщалось, что на Лесном массиве в Киеве в четверг произошел прорыв трубопровода, вследствие чего размыло часть дороги и припаркованная у жилого дома машина провалилась под землю.