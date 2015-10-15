наверх
10.03.201803:14
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Киев

    В здании ЦИК в Киеве произошел пожар

    (обновлено: )230
    Согласно данным пресс-службы ЦИК, возгорание было оперативно ликвидировано, но в результате инцидента сработали системы защиты информационных ресурсов комиссии, потерь данных и повреждения оборудования не произошло.
    Центральная избирательная комиссия
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Пожар произошел в здании Центральной избирательной комиссии в Киеве, что привело к перебоям в работе сайта, сообщил руководитель пресс-службы ЦИК Константин Хивренко.

    Пожар на газопроводе в Новом Уренгое
    Канал tyumen times в youtube
    ВИДЕО. Масштабный пожар на газопроводе в Новом Уренгое

    "Сегодня в 11:30 в одной из щитовых произошло возгорание электрических кабелей, обеспечивающих электропитание отдельных помещений в доме, где находится Центральная избирательная комиссия. Возгорание было оперативно ликвидировано. Сейчас проводится проверка причин этого случая, продолжаются работы по ликвидации его последствий", — цитирует Хивренко издание "Украинская правда".

    В результате инцидента сработали системы защиты информационных ресурсов комиссии, потерь данных и повреждения оборудования не произошло.

    На данный момент сайт ЦИК работает в нормальном режиме.

    Ранее сообщалось, что на Лесном массиве в Киеве в четверг произошел прорыв трубопровода, вследствие чего размыло часть дороги и припаркованная у жилого дома машина провалилась под землю.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине