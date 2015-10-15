В Киеве эвакуировали людей из ТРЦ из-за сумки

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Посетителей торгово-развлекательного центра Dream Town на столичной Оболони в среду эвакуировали в срочном порядке из-за подозрительного кейса, эвакуация заняла семь минут.

К людям обратились по громкоговорителю и попросили срочно покинуть здание. Продавцы закрыли свои площадки, сеанс в кинотеатре прервали.

Как сообщает "Комсомольская правда в Украине", к посетителям и продавцам обратились по громкоговорителю и попросили покинуть здание.

Полицейские сообщили, что на территории ТРЦ была найдена подозрительная сумка.

Позже выяснилось, что в ней находились личные вещи. Правоохранители не исключают, что сумка была ворована, а преступник, украв интересующие предметы, просто выбросил ее.

В сентябре около тысячи посетителей ТРЦ Ocean Plaza в Киеве были эвакуированы из-за сообщения о минировании. Оно оказалось ложным.