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    Киев

    В Киеве эвакуировали людей из ТРЦ из-за сумки

    (обновлено: )238
    Позже выяснилось, что в сумке находились личные вещи. Правоохранители не исключают, что она была ворована, а преступник, украв интересующие предметы, просто выбросил ее.
    Собака и сотрудник правоохранительных органов. Архивное фото
    Апостроф

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Посетителей торгово-развлекательного центра Dream Town на столичной Оболони в среду эвакуировали в срочном порядке из-за подозрительного кейса, эвакуация заняла семь минут.

    Эвакуация Ocean Plaza в Киеве. Видео
    Информационное агентство "Українські Новини"/Youtube
    ВИДЕО. Эвакуация людей из торгового центра Ocean Plaza в Киеве

    К людям обратились по громкоговорителю и попросили срочно покинуть здание. Продавцы закрыли свои площадки, сеанс в кинотеатре прервали.

    Как сообщает "Комсомольская правда в Украине", к посетителям и продавцам обратились по громкоговорителю и попросили покинуть здание.

    Полицейские сообщили, что на территории ТРЦ была найдена подозрительная сумка.

    Позже выяснилось, что в ней находились личные вещи. Правоохранители не исключают, что сумка была ворована, а преступник, украв интересующие предметы, просто выбросил ее.

    В сентябре около тысячи посетителей ТРЦ Ocean Plaza в Киеве были эвакуированы из-за сообщения о минировании. Оно оказалось ложным.

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