В Киеве в субботу на час выключат свет в рамках "Часа Земли"

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В этом году Киев присоединится к проведению всемирной акции "Час Земли 2015". Акция проходит в девятый раз, передает Vgorode.ua.

Согласно информации, 28 марта с 20:30 до 21:30 во всем мире предлагают выключить свет на час для сохранения климата на Земле.

В предыдущие годы активисты в Киеве выключали подсветку монументов, памятников и храмов, правительственных учреждений.

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"Отключение света даже на один час позволит столице сэкономить значительные средства", — отмечают организаторы.

Час Земли — ежегодное международное событие, организованное WWF (Всемирным фондом дикой природы). Оно проводится в последнюю субботу марта и призывает хозяйства и коммерческие учреждения отключить свет и электрические устройства на один час.