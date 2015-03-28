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    В Киеве в субботу на час выключат свет в рамках "Часа Земли"

    (обновлено: )139912
    Как утверждают организаторы акции, отключение света даже на один час позволит столице сэкономить значительные средства. Свет предлагают выключить 28 марта с 20:30 до 21:30.
    Свеча и лампочка
    УНИАН

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В этом году Киев присоединится к проведению всемирной акции "Час Земли 2015". Акция проходит в девятый раз, передает Vgorode.ua.

    Согласно информации, 28 марта с 20:30 до 21:30 во всем мире предлагают выключить свет на час для сохранения климата на Земле.

    В предыдущие годы активисты в Киеве выключали подсветку монументов, памятников и храмов, правительственных учреждений.

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    "Отключение света даже на один час позволит столице сэкономить значительные средства", — отмечают организаторы.

    Час Земли — ежегодное международное событие, организованное WWF (Всемирным фондом дикой природы). Оно проводится в последнюю субботу марта и призывает хозяйства и коммерческие учреждения отключить свет и электрические устройства на один час.

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