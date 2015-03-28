Митинг против застройки на проспекте Победы в Киеве закончился стрельбой

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Возле строительной площадки на проспекте Победы в Киеве возник силовой конфликт между общественностью и представителями застройщика, сообщает пресс-служба столичной милиции.

"Около 21.50 по спецлинии "102" поступило два сообщения от врачей скорой медицинской помощи, к ним обратились два гражданина с телесными повреждениями. По словам пострадавших, они получили повреждения во время драки", — говорится в сообщении.

По словам одного потерпевшего, ему в голову попали кирпичом, второй заявил о ранении от пневматического оружия.

Вместе с тем, как сообщил координатор движения КУПР Сергей Мельниченко, на проспекте Победы, 71а в ходе конфликта между жителями и охранниками стройплощадки, "последние применили к жителям огнестрельное оружие травматического действия". По его данным, одному из жителей нанесли ножевое ранение, он был госпитализирован с поврежденными легкими.

"Милиция в конфликт не вмешивается… Жители смастерили из деревянных досок щиты и идут на штурм стройплощадки. С обеих сторон баррикад летят камни. Кирпичом поврежден припаркованный неподалеку автомобиль", — написал Мельниченко на своей странице в Facebook.

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Отметим, это уже не первый силовой конфликт на данной стройплощадке. Активисты и местные жители протестуют против строительства, организованного компанией Киевгорстрой.