Работу киевского метро в понедельник продлят на полчаса

КИЕВ, 8 сен – РИА Новости Украина. В ночь с 8 на 9 сентября работу столичного метро продлят на 30 минут, сообщает пресс-служба метрополитена.

"Кроме того, с 20:45 до 21:45 станция "Олимпийская" будет закрыта для пассажиров на вход и выход. На время закрытия поезда будут следовать мимо станции "Олимпийская" без остановки", — сказано в сообщении.

Указанные изменения в работе метрополитена связаны с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между сборными командами Украины и Словакии.

В сообщении также говорится, что если пассажиропоток после завершения матча превысит перевозочную способность, возможно введение ограничений на вход пассажиров в станции "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта.

Восьмого сентября на столичном НСК "Олимпийский" сборная Украины проведет первый матч отбора на Евро-2016 против команды Словакии.

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