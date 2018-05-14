Хозяйке на заметку. Как получить компенсацию за задержку авиарейса

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Украине в 2017 году ежедневно опаздывали или отменялись 17 авиарейсов. Об этом свидетельствует исследование компании AirHelp. Ее специалисты исследовали статистические данные крупнейших аэропортов Украины — "Борисполь", "Киев" (Жуляны), "Одесса", "Харьков", "Львов" и "Днепропетровск".

Итак, дольше всех свои рейсы ждали пассажиры в столичном "Борисполе", меньше всего — в аэропорту "Днепропетровск".

На какую компенсацию можно рассчитывать в случае ожидания или отмены авиарейса, и из-за чего чаще всего случаются задержки, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал главный редактор портала Avianews.com Александр Мироненко.

Фото из открытых источников Редактор портала "Авианьюз" Александр Мироненко

(текст публикуется на языке оригинала)

Які найпоширеніші причини затримки авіарейсів?

— Все залежить від того, яка пора року, бо якщо, скажімо, це взимку трапляється, дуже часто причиною є погодні умови, тумани, і через те, що більшість аеропортів України не обладнані необхідним обладнанням, вони не можуть приймати рейси і через це можуть мати затримки із відльотами. Крім того, ще буває таке, що через певні проблеми літак затримується з попереднього рейсу, відповідно, оскільки всі літаки використовуються по принципу ротації, тобто він прилетів, допустимо, з Тбілісі до Києва, а потім полетів до Парижу, то якщо рейс з Тбілісі затримується, то, відповідно, рейс на Париж так само відлетить з затримкою. Але що стосується цих всіх затримок, необхідно враховувати і такий момент, що затримкою в світовій практиці вважається рейс, який був затриманий більш ніж на 15 хвилин. Тому, в принципі, іноді буває так, що більшість рейсів у цій статистиці затримувались на 20-25 хвилин, що, в принципі, не дуже суттєво, враховуючи те, що більшість авіаперевізників в розклад якраз закладають можливість невеличких затримок і в підсумку літак прилітає до аеропорту призначення без затримок.

Якщо літак було затримано, наприклад, на три години. На які послуги в такому разі розраховувати пасажирам?

— Українська практика передбачає, що якщо рейс короткий, то, відповідно, пасажирам мають надати їжу, напої, а також можливість зробити безкоштовні дзвінки, якщо рейс затримано на дві години. Але якщо пасажир летить кудись далеко, допустимо, до Нью-Йорку або до іншого далекого пункту призначення, то, відповідно, всі ці послуги надаються лише, якщо затримка перевищить чотири години. Пасажир може повністю скасувати свою поїздку безкоштовно, але це можливо лише в тому разі, якщо рейс затримано на п’ять годин або більше. Якщо пасажир не хоче чекати більше двох годин, то квиток йому доведеться повертати зі штрафом. Крім того, якщо, допустимо, затримка трапляється вночі і вона досить суттєва, то пасажир має право на безкоштовний трансфер до готелю, відповідно, на безкоштовне проживання в готелі. В принципі, авіакомпанії зазвичай це забезпечують. Що стосується європейської практики, то в Європі довготривалі затримки зараз вже дорівнюють скасуванню рейсу через вину авіакомпанії і, відповідно, пасажир в залежності від того, якої довжини у нього рейс, він може розраховувати на отримання від 250 до 600 євро компенсації за один авіаквиток, тобто фактично якщо затримка більше трьох годин з вини авіакомпанії, то пасажир може повністю компенсувати вартість квитка і полетіти потім після цієї затримки.

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Куди звертатись — до авіакомпанії чи до туроператора?

— Питання в тому, що ці всі правила в основному стосуються регулярних рейсів, тому що чартерні рейси пасажир може купувати квиток, точніше, турпутівку, відповідно, на одну авіакомпанію, а потім полетіти на іншій авіакомпанії. Чартерні рейси фактично мають трохи іншу систему, і може бути так, що, допустимо, за два-три дні до відльоту пасажир не буде мати взагалі авіаквитка. Тому там трохи інша система, але пасажир в разі тривалих затримок має все ж таки отримати напої, харчування, а також заселення в готель у відповідності до терміну затримки. Що стосується грошової компенсації, то, на жаль, українським законодавством не передбачене це для чартерних рейсів.

Щодо рейсів стикових, тих, що з пересадкою летять, в разі затримки вся ця процедура руйнується. Які компенсації або запобіжники тут?

— Я можу привести приклад, але це все ж таки стосується європейського законодавства, але так само українських авіакомпаній. Припустимо, пасажиру необхідно летіти з Відня до Харкова через Київ, якщо його рейс з Відня був скасований або затриманий на більш ніж три години, пасажир втратив стиковку, то він, по-перше, отримує право на турботу: в "Борисполі", коли він прилітає, йому мають надати готель та переоформити безкоштовно квиток, і відповідно до європейського законодавства навіть українська авіакомпанія має виплатити такому пасажиру 250 євро відповідно до довжини рейсу через тривалу затримку більше ніж три години. Тому пасажири мають права. Єдине питання – вони не вміють ними користуватись. Якщо вони бачать, що є тривала затримка, потрібно шукати працівника авіакомпанії, який має надати готель та харчування, а потім вже після виконання рейсу він може подати до авіаперевізника у відділ скарг та пропозицій свою скаргу щодо того, що йому необхідно надати компенсацію, яка передбачена законодавством.

Українці не можуть вилетіти з Єгипту три дні. Як в такому разі діяти? Хтось має понести відповідальність? Куди звертатись?

— У такому разі необхідно звертатись до туроператора, тому що це їх проблеми, і вони мають їх розрулювати, тому що більшість законодавства авіаційного стосується все ж таки регулярних рейсів. Але додатково Державіаслужбі і чиновникам потрібно перевіряти авіакомпанію для того, щоб у них були хоч якісь резерви, бо це вже не перший рік таке трапляється, було і два, і три роки тому таке. Відповідно, Державіаслужба має перевіряти більш ретельно авіаперевізників, особливо, якщо ці перевізники мають парк літаків, яким по 20-30 років. Безумовно, якщо один літак ламається, а цей літак мав виконувати, припустимо, п’ять–шість рейсів сьогодні і так само завтра, то повністю вся чартерна програма летить коту під хвіст і, відповідно, ми отримаємо те, що ми отримаємо: сотні туристів, які застрягли за кордоном.

Напомним, туристы, которые застряли в аэропорту Египта, во многом сами виноваты в ситуации, так как выбрали ненадежного туроператора, считает дипломат Александр Хара.