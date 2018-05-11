Власть готовится разделить протестный электорат - Якубин

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

На территории Украины в различных мероприятиях, приуроченных к 73-й годовщине Великой Победы, приняли участие более 365 тысяч человек.

Данные о празднующих 9 Мая по всей стране украинским СМИ озвучил заместитель министра МВД Украины Сергей Яровой.

Как отмечают политические эксперты, масштабное празднование Дня Победы связано с мобилизацией протестного электората.

По мнению политолога Алексея Якубина, одна из главных задач власти — "минусовка" рейтинга "Оппозиционного блока", который выступил одним из организаторов праздничных мероприятий по всей Украине.

"Со стороны может показаться, что если в этих мероприятиях фигурировали политики из "Оппозиционного блока", то массы будут поддерживать именно эту силу. Но можно не сомневаться, что во власти постараются создать "спойлерские" проекты, которые постараются разбить эту аудиторию. Наверняка появятся политсилы, которые будут декларировать примерно те же ценности. Отчасти мы уже видим такие попытки, например, со стороны партии "Видродження". Не исключаю, что такую же карту может разыграть "Наш край". Определенную зону поддержки может оказать и партия "За жизнь". Но эти проекты будут рассчитываться на раскол избирателя и попытки играть на этом. Протестному электорату будут предложены различные альтернативы", отметил Якубин.

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Кроме того, политолог отметил и отсутствие единства в рядах "Оппозиционного блока", что в последствии тоже может сыграть свою роль.

"Например, наряду с поздравлениями от Юрия Бойко можно было увидеть бигборды с приветствием Вадима Новинского. Это показывает, что и в этой политической силе имеются альтернативные лидеры", — резюмировал Якубин.