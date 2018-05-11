Загородний: налоговая залезет в карман к каждому в Украине

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В 2017 году количество миллионеров в Украине выросло на 16%, или на 559 человек, и теперь составляет 4 630 человек. Об этом сообщают в Государственной фискальной службе. При этом один гражданин задекларировал доход в размере более 1 млрд гривен. Наибольшее количество миллионеров — это украинцы в возрасте от 45 лет и выше. Миллионеров до 30 лет — всего 188. Остальные — в диапазоне от 30 до 45 лет. При этом почти 44% от общего количества миллионеров проживает в Киеве.

Озвученную статистику в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи говорить факт збільшення кількості мільйонерів про те, що громадяни продовжують показувати свої реальні доходи, виводити прибутки з тіні?

— Це ні про що не говорить. В дійсності, це просто податкова починає всім натякати, що щось ви багато почали заробляти, а ми ще нічого у вас не забрали. При тому, що в податковій працює 40 тисяч людей, невідомо, коли буде скорочена кількість податківців, як і невідомо, чим займаються в нашій країні. Якщо в нас податки реально, наприклад, якщо з бізнесу платить приблизно тисяча підприємств. Тобто це вони фактично готують, натякають, що щось ви багато почали заробляти. В дійсності, це смішно мені взагалі чути. Що значить — мільйонери? Один мільйон гривень — це означає, що середня зарплата такої людини приблизно складає 3-3,5 тисяч доларів на місяць. Які мільйонери? Це раз. По-друге, мільярд гривень — це тільки здається великою сумою. Реально — це приблизно 100 мільйонів доларів. Тому в даному випадку ні про що це не свідчить, просто податкова фактично лобіює питання, щоб залізти ще глибше в кишені громадян України, для того, щоб вони ще більше підтримували неефективну структуру самої податкової, державних органів влади. От, власне кажучи, вся мета цієї піар-кампанії, розповіді про те, що там реально щось відбувається. Краще б податкова у нас з контрабандою так активно боролася, як вони нам розповідають, що більше хто почав заробляти.

Фактично ті мільйонери, про яких звітують в ДФС, це люди, які особисто та за своєї волі пішли і задекларували свій дохід?

— В Конституції у нас написано, що кожен громадянин повинен декларувати своє майно і свої статки. Але у нас нема порядку і у нас нема закону обов'язкового, вимоги, щоб всі декларували. Декларувати зобов'язані ті люди, які отримують дохід не за своїм основним місцем роботи. Так, в дійсності, це невелика кількість людей, які це декларують. Звичайно, що це дуже не подобається нашим чиновникам, які б хотіли ще глибше залізти в кишеню наших громадян, які тільки завдяки тому, що до них ще не дійшли наші чиновники, ще якось виживають, і у нас, незважаючи на конфлікт, в якому ми знаходимося, в принципі, тіньова економіка і підтримує той життєвий рівень, який є, як би там не скаржилися у більшості випадків. Тому звичайно, що вони там натякають: а давайте всі будуть мільйонери тепер, а декларувати… ну, з натяком, що це така велика сума. Це — не велика сума, це європейська зарплата. Приблизно 3500 євро. Тобто вони хочуть залізти в кишеню середньому класу. А питань щодо трансферного ціноутворення великих корпорацій у них немає, і виводяться великими олігархічними групами гроші за кордон, у них немає питань, скільки реально сплачує іноземний бізнес в нашій країні, у них теж немає ніяких питань, а от громадяни, які якимось дивом в цій ситуації встигли заробити на прожиття власне в країні досить невелику суму, якщо рахувати в доларах, це звичайно, що питання є. Тому краще б податкова, в першу чергу, займалася тим, щоб нарешті ухвалили закон про трансферне ціноутворення, коли купа грошей виводиться за кордон, і менше чіпляла громадян.

Податкова повинна займатися одномоментно і питаннями, про які Ви кажете, і питаннями бізнесу, і питаннями контролю доходів громадян. Тому що за українським законодавством, якщо дохід — неофіційний, то він — незаконний.

— Це у нас податкова хоче зробити, щоб всі себе відчували, що незаконно. Ваші додаткові доходи ніким не караються, нічого, і податкова не повинна контролювати доходи. Податкова нарешті повинна стати сервісним підприємством, скоротити свою чисельність, бо я не розумію, чим 40 тисяч людей займаються в податковій адміністрації. Перестати займатися рекетом бізнесу, яким вони досі займаються, менше хабарів брати, тоді вони отримують взагалі моральне право, щоб задавати питання людям, які отримують доходи приблизно 3500-4000 доларів на місяць. А не розповідати, що тут всі — мільйонери. Це не доларові мільйонери. Доларові мільйонери, якщо рахувати за девальвацією, яка відбулася у нас з 2015 року, це 20 мільйонів гривень. Це можна назвати приблизно доларовий мільйонер, якщо задекларує свої статки. А все що інше, це називається середній клас, і вони фактично хочуть займатися і далі рекетом, краще б займалися великим бізнесом. От коли вони покажуть, як вони великим бізнесом займаються, а не фактично знищують середній клас, тоді вони отримають взагалі моральне право про щось рахувати і про щось говорити, от і все.

Хто контролює ті самі підприємства, щоб вони сплачували реальні податки з реальних доходів?

— Цим повинна займатися у нас шановна ДФС. І з контрабандою теж повинна боротися, а не очолювати її. От коли ми побачимо там результати, коли сірого імпорту стільки не буде, тоді можна говорити. У нас, щоб ви розуміли, податок на прибуток в нашій країні, з підприємств платять тільки державні підприємства повністю. Інші у нас реально сплачують приблизно, якщо податок на прибуток — приблизно 18%, вони реально сплачують десь 3-5%. Це стосується всього бізнесу. І іноземного, і нашого. Тому що у нас досі не ухвалений закон про трансферне ціноутворення, один ухвалювався в 2014 році, який би прикривав цю схему, коли у нас виводяться податки, величезні гроші, які неспівставні з тим, що вони хочуть пограбувати середній клас, так, але вони цим не займаються, тому що вони починають розповідати, яка кількість у нас виявляється мільйонерів в лапках, хоча якщо врахувати інфляцію, то гроші постійно знецінюються, тобто ви повинні розуміти, що один мільйон гривень до девальвації, умовно кажучи, в 2012 році, це не один мільйон гривень зараз, це просто знецінені гроші в гривні, от і все. Це реально середній клас. Вони хочуть залізти в кишеню середньому класу, який і так ледь-ледь виживає і створює основні робочі місця в Україні.

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Якщо розглядати як варіант спонукання і підприємств, і громадян, декларувати свої офіційні статки, чи можна таким засобом вважати послаблення податкового ярма?

— От, інше питання, а яку кількість податків готові сплачувати наші громадяни? У нас держава себе хитро поводить. Зараз вони скидають фактично весь соціальний баласт, те, що називається соціальні витрати, тобто платіть це — за ЖКХ, платіть це — за медицину, а при цьому податки вони не знижують. Як жер цей державний апарат просто в три горла, так і залишається. Реально люди, за відчуттям, готові сплачувати податки, реальні податки на особисті доходи і так далі, приблизно 10-13%. Це нормальний податок, який люди морально готові віддати державі.

Міністр фінансів Олександр Данилюк сказав, що нема компенсаторів, за допомогою яких можна було б знизити податки.

— Бреше, бреше, я кажу, що це маніпуляція. Компенсатори, це потрібно, якщо… А чому ви не говорите про скорочення ваших витрат? Шановні, я скажу, де компенсатори. Проведіть аудит Пенсійного фонду, там 40 тисяч людей працює, чим вони займаються, мені досі невідомо. От Андрій Рева визнав, що фактично 20% громадян, вони давали в субсидії у тих, у кого є елітна нерухомість і так далі. Вибачте, ви визнали, що це є у вас фактично службовий злочин. Хто за це відповідає? Невідомо хто. Тому пан Данилюк, замість того, щоб розповідати про свої офшори, якими він займається, краще б показав, як він скорочує витрати на державний апарат, як він проводить реформування податкової інспекції, де там працює 40 тисяч людей, от вам і компенсатори. Скорочуйте витрати, не треба викачувати з людей гроші. І тоді не потрібні будуть ніякі компенсатори. А так, чиновники — дуже розумні. На себе вони витрачають просто необмежену кількість грошей, так, а потім говорять: а дайте нам компенсатори, щоб ми також витрачали стільки, скільки… ні, це маніпуляції називається, шановних наших урядовців. Тому що ревізію вони не проводили, скорочення державного апарату не проводили. Скоротіть державний апарат, тоді ви побачите, що нічого непотрібно буде ні збільшувати, і ні залазити середньому класу до кишені.