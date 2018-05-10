Молчанов: Луценко создает препятствие для запуска ГБР

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Государственное бюро расследований не может заработать из-за затягивания необходимых законодательных изменений и отсутствия помещения. Об этом рассказал директор ГБР Роман Труба.

Однако, по мнению чиновника, начать полноценную работу вполне возможно с 1 сентября. К слову, Верховная Рада ранее провалила голосование по нескольким вынесенным в сессионный зал проектам по обеспечению деятельности Государственного бюро расследований.

Дела бюро могут касаться деятельности высших должностных лиц (после прекращения полномочий — президента, премьер-министра, министра, их заместителей, народных депутатов), а также судей, сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, расследование ГБР распространяются на военные преступления и лиц, их совершивших.

Более подробно о причинах затягивания начала работы ГБР в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал политолог Кирилл Молчанов.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому ДБР все ніяк не може запрацювати?

— Тут на поверхні відповідь. Тому що немає політичної волі, щоб був створений новий правоохоронний орган. Ми ж бачили, як також довго затягувався процес по створенню НАБУ, САП, Антикорупційний суд навіть не рухається. Тому відсутність політичної волі, з одного боку, як і народних депутатів, а з іншого — виключно генпрокурора, тому що якраз Юрій Віталійович Луценко після запуску ДБР майже втратить всі повноваження. Тобто ГПУ стане як такий собі весільний генерал, в якого буде статус, але не буде жодних повноважень. Тому що всі розслідування, якими зараз займається генпрокурор, майже повністю, ці резонансні справи перейдуть до Романа Труби, ДБР, і він буде цим займатися.

Які рішення необхідно ухвалити владі, аби нарешті цей орган набув усіх повноважень на практиці і почав власні розслідування?

— Там технічні треба вносити, голосувати зміни. Там немає необхідності якихось суттєвих саме законодавчих змін. Там по тому, щоб можна було конкурси оголошувати, набір в ДБР, по фінансуванню, тому що вони за п’ять місяців, як було створено, ще в листопаді було створено ДБР, обраний Труба, а він не може навіть приміщення собі зняти в оренду, тому що не закладено достатньої кількості коштів на це в бюджеті. Я думаю, що навряд чи воно може запрацювати в цьому році, якщо чесно. Тобто це буде досить повільно рухатися все. Потім буде, почнеться конкурс по відбиранню цих детективів в це бюро. Це теж буде тривати ще півроку десь. Тому повноцінно, я думаю, вже запрацює з наступного року. І то якщо, як я казав, буде політична воля, тому що ми бачимо, що в нас все ж таки у всіх цих правоохоронних інституціях: НАБУ, САП, ГПУ, НАЗК першу скрипку грає безпосередньо ГПУ і Юрій Віталійович Луценко. По суті, цим всім піаром, так, приходити у ВРУ, знімати недоторканність з депутатів, і на цьому робити якісь політичні заяви. Тобто я не думаю, що Юрій Віталійович Луценко здасться без бою, так швидко всі свої повноваження, він і надалі буде, напевне, намагатися якось вставляти палки в колеса всім новоствореним цим правоохоронним органам, щоб від нього все ж таки залежало більше, ніж це повинно бути за законодавством.

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Тобто запустити орган до 1 вересня навряд чи вдасться?

— Цього не буде. Тобто вони, може, знімуть якесь приміщення, почнуть набирати детективів, набирати кадри, оголошувати тендери, але щоб якісь справи вони почали забирати із ГПУ, займатися розслідуванням, — це фантастика. На це не вистачить цих чотирьох місяців.

Що може дати чи дала, можливо, зустріч голови ДБР із депутатами?

— Він буде намагатися їх просити пришвидшити процес цих технічних змін, щоб він якось міг запрацювати, щоб було належне фінансування, щоб почався процес саме наповнення кадрами ДБР. Вони повинні хоча б внести зміни до бюджету, щоб виділити фінансування на належне існування цього органу.

Хто зараз у політикумі нашої країни не зацікавлений в початку роботи ДБР?

— Я ж кажу, що найбільш не зацікавлений — генпрокурор. Тому що він позбавляється майже всіх повноважень. І він вже не зможе відігравати першу роль у всіх резонансних справах, чим, в принципі, він два роки займається. Не зможе, я ж кажу, приходити у ВРУ, знімати недоторканність, "кошмарити" депутатів опозиції, постійно якісь робити політичні заяви. Тому що всі ці розслідування, які веде ГПУ, будуть передані в ДБР. І навіщо тоді залишатися генпрокурором без повноважень. Це персональна глобальна незацікавлена взагалі політичний клас, і також, як він не зацікавлений в створенні жодних антикорупційних судів, тому максимально депутати коаліції будуть затягувати цей процес, в принципі. У нас ще два тижні не буде ВРУ взагалі засідати, тому жодних змін, як би того не хотів Труба, не відбудеться.

Яка підтримка є з боку країн Заходу для роботи ДБР?

— Особливої немає. Тому що це не є тою інституцією, яка є першочерговою на їх, західну, думку. Вони в першу чергу наполягають безпосередньо на створенні антикорупційного суду. Тому що ДБР, в принципі, займається і кримінальними різними, і іншими, а для Заходу головне саме корупційні провадження, щоб вони були передані в спеціальну судову інституцію. У принципі, я не думаю, що в них є якась віра, що це ДБР буде краще, ніж нинішня ГПУ.

Напомним, ранее политолог Олег Саакян заявлял, что Государственное бюро расследований станет очередной виртуальной аббревиатурой.