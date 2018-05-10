наверх
10.05.201819:06
Курсы валют НБУ
  • USD26.22- 0.07
  • EUR31.12- 0.17
Рубрики
Ещё
    Интервью

    Молчанов: Луценко создает препятствие для запуска ГБР

    (обновлено: )93
    Борясь за полномочия, Луценко вставляет палки в колеса всем новосозданным правоохранительным органам, подчеркнул политолог.
    Политолог Кирилл Молчанов
    РИА Новости Украина

    РИА Новости Украина  — Радиостанция Голос Столицы

    Государственное бюро расследований не может заработать из-за затягивания необходимых законодательных изменений и отсутствия помещения. Об этом рассказал директор ГБР Роман Труба.

    Ростислав Кравец
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    До запуска ГБР много следственных данных будет просто утеряно — эксперт

    Однако, по мнению чиновника, начать полноценную работу вполне возможно с 1 сентября. К слову, Верховная Рада ранее провалила голосование по нескольким вынесенным в сессионный зал проектам по обеспечению деятельности Государственного бюро расследований.

    Дела бюро могут касаться деятельности высших должностных лиц (после прекращения полномочий — президента, премьер-министра, министра, их заместителей, народных депутатов), а также судей, сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, расследование ГБР распространяются на военные преступления и лиц, их совершивших.

    Более подробно о причинах затягивания начала работы ГБР в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал политолог Кирилл Молчанов.

    (текст  публикуется на языке оригинала)

    Чому ДБР все ніяк не може запрацювати?

    — Тут на поверхні відповідь. Тому що немає політичної волі, щоб був створений новий правоохоронний орган. Ми ж бачили, як також довго затягувався процес по створенню НАБУ, САП, Антикорупційний суд навіть не рухається. Тому відсутність політичної волі, з одного боку, як і народних депутатів, а з іншого — виключно генпрокурора, тому що якраз Юрій Віталійович Луценко після запуску ДБР майже втратить всі повноваження. Тобто ГПУ стане як такий собі весільний генерал, в якого буде статус, але не буде жодних повноважень. Тому що всі розслідування, якими зараз займається генпрокурор, майже повністю, ці резонансні справи перейдуть до Романа Труби, ДБР, і він буде цим займатися.

    Які рішення необхідно ухвалити владі, аби нарешті цей орган набув усіх повноважень на практиці і почав власні розслідування?

    Директор Государственного бюро расследований Роман Труба
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    ГБР: между профессионализмом и политической конъюнктурой

    — Там технічні треба  вносити, голосувати зміни. Там немає  необхідності якихось суттєвих  саме законодавчих змін. Там по  тому, щоб можна було конкурси  оголошувати, набір в ДБР, по фінансуванню, тому що вони за п’ять місяців, як було створено, ще в листопаді було створено ДБР, обраний Труба, а він не може навіть приміщення собі зняти в оренду, тому що не закладено достатньої кількості коштів на це в бюджеті. Я думаю, що навряд чи воно може запрацювати в цьому році, якщо чесно. Тобто це буде досить повільно рухатися все. Потім буде, почнеться конкурс по відбиранню цих детективів в це бюро. Це теж буде тривати ще півроку десь. Тому повноцінно, я думаю, вже запрацює з наступного року. І то якщо, як я казав, буде політична воля, тому що ми бачимо, що в нас все ж таки у всіх цих правоохоронних інституціях: НАБУ, САП, ГПУ, НАЗК першу скрипку грає безпосередньо ГПУ і Юрій Віталійович Луценко. По суті, цим всім піаром, так, приходити у ВРУ, знімати недоторканність з депутатів, і на цьому робити якісь політичні заяви. Тобто я не думаю, що Юрій Віталійович Луценко здасться без бою, так швидко всі свої повноваження, він і надалі буде, напевне, намагатися якось вставляти палки в колеса всім новоствореним цим правоохоронним органам, щоб від нього все ж таки залежало більше, ніж це повинно бути за законодавством.

    Читайте также: Спиридонов: ГБР создан для противодействия НАБУ

    Тобто запустити орган до 1 вересня навряд чи вдасться?

    — Цього не буде. Тобто  вони, може, знімуть якесь приміщення, почнуть набирати детективів, набирати  кадри, оголошувати тендери, але  щоб якісь справи вони почали забирати із ГПУ, займатися розслідуванням, — це фантастика. На це не вистачить цих чотирьох місяців.

    Що може дати чи дала, можливо, зустріч голови ДБР із депутатами?

    — Він буде намагатися  їх просити пришвидшити процес  цих технічних змін, щоб він  якось міг запрацювати, щоб було належне фінансування, щоб почався процес саме наповнення кадрами ДБР. Вони повинні хоча б внести зміни до бюджету, щоб виділити фінансування на належне існування цього органу.

    Хто зараз у політикумі нашої країни не зацікавлений в початку роботи ДБР?

    Юрий Луценко. Архивное фото
    УНИАН
    От сумы да тюрьмы... Пиар довел Луценко до суда

    — Я ж кажу, що найбільш  не зацікавлений — генпрокурор. Тому  що він позбавляється майже  всіх повноважень. І він вже  не зможе відігравати першу  роль у всіх резонансних справах, чим, в принципі, він два роки  займається. Не зможе, я ж кажу, приходити у ВРУ, знімати недоторканність, "кошмарити" депутатів опозиції, постійно якісь робити політичні заяви. Тому що всі ці розслідування, які веде ГПУ, будуть передані в ДБР. І навіщо тоді залишатися генпрокурором без повноважень. Це персональна глобальна незацікавлена взагалі політичний клас, і також, як він не зацікавлений в створенні жодних антикорупційних судів, тому максимально депутати коаліції будуть затягувати цей процес, в принципі. У нас ще два тижні не буде ВРУ взагалі засідати, тому жодних змін, як би того не хотів Труба, не відбудеться.

    Яка підтримка є з боку країн Заходу для роботи ДБР?

    — Особливої немає. Тому  що це не є тою інституцією, яка є першочерговою на їх, західну, думку. Вони в першу чергу  наполягають безпосередньо на  створенні антикорупційного суду. Тому що ДБР, в принципі, займається і кримінальними різними, і іншими, а для Заходу головне саме корупційні провадження, щоб вони були передані в спеціальну судову інституцію. У принципі, я не думаю, що в них є якась віра, що це ДБР буде краще, ніж нинішня ГПУ.

    Напомним, ранее политолог Олег Саакян заявлял, что  Государственное бюро расследований станет очередной виртуальной аббревиатурой.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Киеве устроили запрещенный салют
    День Победы: без красного знамени и без памяти
    Нацкорпус пикетирует телеканал "Интер"
    Атака на "Интер" из-за концерта ко Дню Победы
    Больница, где находятся отравившиеся в Черкассах дети
    Массовое отравление школьников в Черкассах
    Украинский исполнитель Melovin на Евровидении в Лиссабоне
    Евровидение-2018. Как покажет себя Украина