Второй тур. У Порошенко есть еще "порох в пороховницах" — Карасев

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Если бы президентские выборы прошли в Украине в середине апреля, то из всех опрошенных респондентов — 8% отдали бы голоса за Юлию Тимошенко, 6,3% — за Анатолия Гриценко, 6,1% — за Олега Ляшко. Петр Порошенко — четвертый в этом рейтинге. За ним следуют шоумен Владимир Зеленский и певец Святослав Вакарчук.

Таковы результаты опроса общественного мнения украинцев, который провел Киевский международный институт социологии в апреле.

Далее, как свидетельствует опрос КМИС — лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович, сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко.

При этом 14% опрошенных решили не принимать участия в голосовании, почти 30% — не определились со своим выбором, а практически 6% сказали, что вычеркнули бы всех кандидатов.

В то же время, среди тех из респондентов, заявивших, что точно примут участие в предстоящем голосовании, за Юлию Тимошенко готовы отдать свои голоса 16% опрошенных, за Анатолия Гриценко — почти 13%, за Петра Порошенко и Олега Ляшко — не более 12%. А вот за Владимира Зеленского — почти 11%, за Святослава Вакарчука — практически 10%. И за Вадима Рабиновича и Юрия Бойко — 8,8% — 8,6% — соответственно.

Как отмечается в материалах Киевского международного института социологии, пятеро следующих за лидером БЮТ кандидатов имеют поддержку, которая отличается практически в рамках погрешности, то есть "эти кандидаты, скорее, второе место и все они могут претендовать на выход во второй тур".

Результаты опроса проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог, политтехнолог, директор "Института глобальных стратегий" Вадим Карасев.

(текст публикуется на языке оригинала)

Про що свідчать ці свіжі соціологічні опитування, зокрема чому рейтинг Порошенко, на ваш погляд, падає?

— Невдоволення владою — це перше. По-друге, все ж таки давайте певні узагальнення. Що чітко зрозуміло з цих рейтингів, не тільки з цього рейтингу, а і з попередніх рейтингів. В другий тур точно виходить Тимошенко з великим розривом. По-друге, головна боротьба сьогодні за друге місце для того, щоб вийти в другий тур. Це два. Поки що ми бачимо, що трошки випереджає Гриценко, але я б не недооцінював президента. Президент є президент. Якщо він буде балотуватись на другий термін, ви не забувайте: адміністративний ресурс, команда, президентські повноваження, все ж таки і є багато ще карт, які не розіграні ще президентською командою для того, щоб стартувати впевнено і потрапити в другий тур. Тим більше, що Гриценко сьогодні, дійсно, може вийти в другий тур, але в Анатолія Степановича завжди були добрі рейтинги перед виборчою кампанією, а потім відсутність повноцінної команди призводило до того, що коли починалась повноцінна передвиборча кампанія, вже трошки збавляв темп і не отримував той результат, який йому прогнозували соціологічні служби у вигляді електоральних рейтинги. Так було в 2014 році і ще в 2012 році так було фактично. Так що це перше.

За друге місце буде точитись дуже серйозна боротьба і там дуже багато факторів невизначеності. Я б ще звернув увагу на один такий момент. Цей список кандидатів не остаточний. Є, як мінімум, ще три кандидати, які, якщо будуть приймати участь в президентських виборах, може втрутитись в цю боротьбу за друге місце і другий фіналіст другого туру президентських виборів може бути неочікуваним. Перше Кличко. Він поки що так чітко не дав зрозуміти, що він буде брати участь, але він не виключає можливість, а це достатньо серйозно може поміняти баланс рейтингів між цими претендентами на другого фіналіста.

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Далі Гройсман. Якщо сценарій, коли Гройсмана відправлять у відставку восени і там Луценко буде прем’єром або в.о. прем’єра і буде фактично працювати на президентську команду діючого президента на президентські вибори діючого президента, а якщо Гройсман психоне і піде на вибори президентські, хоча він сьогодні відмовляється від цього, сказав: я піду на парламентські вибори. Чому? Як прем’єр так, але якщо мене відправлять у відставку, то можу піти, а в нього за тими ж даними до 4% вже є електорального рейтингу персонального.

Сьогодні йде праймеріз від партії "Укроп", там "Укропа" є 2% для того, щоб претендувати на парламентські вибори в жовтні. Але якщо там, наприклад, кандидат "Укропа", який може теж претендувати на 2-3%, він теж може когось відібрати, там Шевченко або Купрій, я так розумію, хтось з них. Це теж можуть бути в цих списках. А "Укроп" партія достатньо серйозна з фінансової точки зору, не будемо указувати, хто там стоїть за цим і організаційно, і має достатньо серйозні впливи і в Дніпропетровській області, і на Волині, в Івано-Франківській області, то тут цей список ще не остаточний. Він може багато чого поміняти щодо фіналіста другого туру, з яким має зустрітись Тимошенко.

Тобто у Порошенка є шанс вийти до другого туру, але для того, щоб йому отримати перемогу в другому турі, йому треба так званий зручний партнер. Хто стане таким зручним партнером?

— Я скажу так. По-перше, хоче він, не хоче, але я ж сказав в попередній тезі, цим партнером для Порошенко або для інших буде Тимошенко, тому що вона практично гарантовано виходить у другий тур. І до речі, якщо Порошенко виходить в другий тур, то тут ще питання, чи можна якось переграти ситуацію на свою користь. А з Гриценком, Вакарчуком, іншими можуть бути якісь сюрпризи.

Є ще кандидати, які не заявлені в цьому списку, але такі, які можуть не просто голоси відібрати, але скласти реальну конкуренцію?

— Ні. Я якраз наголосив на цьому. Це може бути Гройсман, у якого є 4,2% рейтингу. І переможець цього праймеріз, який зараз буде, я так розумію, активно проводитись "Укропом", кандидат від "Укропу" зможе. Не треба недооцінювати ресурсно забезпечених кандидатів.

В чому феномен Тимошенко? В неї немає конкретної позиції відносно міжнародної політики немає. Раніше це була тема тарифів.

— Потрібно щось робити, коли тебе не знають. А Тимошенко в українській політиці 20 років, прем’єром була двічі, кандидувала в президенти, має партію. До речі, партійна машина у Тимошенко — партія "Батьківщина" достатньо серйозна ресурсна, організаційна машина, яка вигравала ці шість виборів в ОТГ вона була на перших позиціях, це була одна із перших, не будемо зараз акцентувати, хто перший, БПП чи "Батьківщина", тут сам факт важливий. До речі, це єдина партія, яка з 2002 року в парламенті. Всі інші партії, подивіться, які сьогодні в парламенті, це все нові партії а "Батьківщина" — партія, яка має таку історію.

Більше того, наприклад, навіщо сьогодні Юлії Тимошенко повторювати, що вона проти продажу землі? Це і так зрозуміло. По-друге, люди сьогодні хочуть якогось стабілізації, спокою, тим більше, Тимошенко і говорила про те, що вона може владнати конфлікт на Донбасі і, очевидно, може це зробити. По-друге, управлінський досвід цінується. Ми абсолютно втомились від цього управлінського хаосу, невміння керувати країною, від того, що люди покидають країну, вимушені шукати роботу за кордоном. Вони хочуть порядку, справедливості. Тимошенко це давно давала, тому люди тут розуміють. Зрозуміло, що багатьом це не подобається, тому і антирейтинг високий у Тимошенко. І рейтинг високий, і антирейтинг високий. Але, тим не менше, тут все зрозуміло, розумієте, із попереднього досвіду політичної діяльності і державного управління Юлії Тимошенко. А всі інші, хто? Порошенко? Але дивіться, є невдоволення владою, тому що багато анонсів, заяв президента не виконано, тому і розчарування. А всі інші люди, які не мають достатнього управлінського досвіду, окрім Кличко, якщо він буде брати участь у президентських виборах, на посаді мера Києва. У Гройсмана хоча рейтинг є, але теж тут більше це рейтинг тому, що Гройсман не став ручним прем’єром президента, показав свою самостійність, а не тому, що він добре управляє країною. А всі інші це політики яскраві, але медійного типу, а не практичного типу.

Ранее политтехнолог Ярослав Макитра заявлял, что на выборах в Украине побеждает гречка, а не политические партии.

А руководитель департамента избирательных технологий агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук отметил, что выборы в теробщины показали, что президентские — будут грязными.