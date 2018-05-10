Долги по коммуналке. Государство и должники, кто кого?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Долги украинцев за коммуналку бьют рекорды. На сегодня срез задолженности населения за услуги ЖКХ составляет 40 млрд гривен. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева во время селекторного совещания. Причина задолженности — неплатежеспособность граждан.

Сложившуюся ситуацию в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал советник заместителя киевского городского головы по вопросам ЖКХ Алексей Тихонов.

Цифры, озвученные Ревой, насколько они правдивы?

— Я не могу сказать обо всей Украине. Я думаю, что министр не может ошибаться, то есть у него статистика должна быть правильной.

По Киеву есть статистические данные?

— Это очень динамичная цифра, то есть я на данный момент не могу сказать, что у нас как-то катастрофично выросли долги, то есть такая сфера, коммунальная, в которой долги есть всегда, всегда есть люди, которые не платят, всегда есть люди, у которых денег не хватает. На протяжении последних двух лет постоянно накапливается долг за субсидии — государство не успевает платить по своим обязательствам вовремя.

Как можно решить проблему задолженности населения за коммуналку?

— Тут трудно сказать, то есть, с одной стороны, существует ситуация, при которой люди могут не платить годами, некоторые могут не платить лет по 10-15, и при этом применить к ним какие-то санкции на сегодняшний момент, согласно законодательству, представители компаний обслуживающих практически не могут. Единственный способ сегодня по закону — это судиться с людьми, но при этом, если у человека, например, нет официального дохода либо он очень маленький, то что-либо с ним сделать на сегодняшний день с ним не может. Единичные случаи в Украине есть, когда обслуживающие компании, то есть в прошлом — ЖЭКи, могли, например, забрать какое-то имущество. Часто пугают, по телевизору показывают, что могут забрать что-то, но по факту, как правило, это заканчивается судом, иными словами, есть ограничения в три года, и если в течении трех лет компания не подаст в суд, то долг еще и потеряется с точки зрения возможности обратиться в суд.

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Субсидии, почему они не спасают ситуацию?

— Субсидия спасает ситуацию с точки зрения людей, у которых денег нет. При чем отсутствие денег должно быть официальным, то есть у человека не должно быть официальных доходов, и тогда государство вместо него начинает платить. Бывают ситуации, когда человек просто не приходит и ее не оформляет, крайне редко так бывает, но бывает, а в большинстве же случаев люди просто не платят, потому что могут не платить. Скажем так, чисто вот по-житейски, в большинстве случаев, когда ОСББ либо кооперативы, и ситуация похожая тоже, в принципе, в ЖЭКах возникает, люди с малыми доходами чаще всего платят лучше, чем люди с большими доходами.

Влияет ли наличие долга по коммуналке на возможность получить субсидию?

— Да. С недавнего времени законодательство изменилось, и при наличии долга субсидию могут с человека снять, если он не платит.

Недавно Юлия Тимошенко заявляла, что спишет долги бедных украинцев за коммунальные услуги в случае, если станет президентом. Где она возьмет деньги, если соберется это делать?

— Тут как раз главный вопрос, что те люди, которые списывают чьи-то долги, они их списывают за счет других людей, то есть любые попытки списать деньги либо чьи-то долги погасить за счет других людей, приведут к инфляции. Иными словами, все остальные станут еще беднее, то есть вырастет курс гривны по отношению к валюте, и это сделает нас всех украинцев еще беднее.

Какова ситуация в Киеве с жилищно-коммунальным хозяйством? Над чем сейчас работает городская власть?

— На данный момент сегодня самый важный вопрос — это передача "Киевэнерго" в коммунальное предприятие, "Киевтеплоэнерго", то есть город сейчас в основном занят именно этой проблемой, потому что это беспрецедентная передача, очень много объектов, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, огромное количество котельных, очень большое количество людей, которые должны перейти из одного предприятия в другое, то есть защита тарифов. Сейчас, в основном, все силы сконцентрированы именно на этом моменте, чтобы как можно быстрее, как можно безболезненнее перевести систему подачи горячей воды и отопления на новое предприятие.

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Что существенно изменится для обычных киевлян?

— В случае перевода с одного предприятия на другое? Есть моменты, возможно, которые будут хуже. Большинство, скорее всего, будет лучше. Изначально все оборудование, которое сейчас передается, было в собственности киевской территориальной громады и "Киевэнерго" им только пользовалось, то есть не передавали в собственность в "Киевэнерго", поэтому с точки зрения права собственности не меняется ничего. Но с точки зрения возможности финансирования для бюджета, на сегодняшний момент — городского, ситуация очень сильно поменяется. То есть ожидаем, что, начиная с этого года, будет гораздо больше денег вкладываться в коммуникации, в общее состояние городских сетей, и в целом через год-два ситуация должна начать немножко выравниваться.

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Напомним, эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко в эфире Голоса Столицы заявил, что сокращение количества субсидиантов приведет к росту долгов по ЖКУ. В соответствии с новыми правилами оформления субсидий, помощь от государства на оплату ЖКУ в первую очередь потеряют заробитчане, отметил эксперт.