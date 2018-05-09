Провокаторы показывают бессилие власти – Олещук

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РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Служба безопасности Украины провела обыски у руководителей "Коммунистической партии" в Киеве и Киевской области. По информации СБУ, в среду, 9 мая, на праздничных мероприятиях коммунисты планировали распространять агитационные материалы с запрещенной символикой тоталитарного режима. Это должно было спровоцировать столкновения между активистами общественно-политических объединений. Сотрудники Службы безопасности изъяли эти агитационные материалы.

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На сайте СБУ сообщают, что правоохранители установили механизм организации проплаченных акций протеста, направленных на насильственное изменение и свержение конституционного строя или захват государственной власти.

Чего ждать в День Победы, спрогнозировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Петр Олещук.

Фото с личной страницы Петра Олещука в Facebook Петр Олещук

(текст публикуется на языке оригинала)

Інформація, яка напередодні 9 травня з'являється від СБУ, що комуністи в такий спосіб готувалися до 9 травня. Чи можна було очікувати саме таких фактів?

— Очевидно, можна було. Більше того, якщо проаналізувати нещодавні події, які відбувалися, то загалом вся ця тенденція до використання всіх подій, які пов'язані з Другою Світовою війною, прослідковується досить виразно. Тобто можна згадати, наприклад, відомий напад на лідера "Опоблоку" Юрія Бойко, який відбувся біля пам'ятника генералу Ватутіну біля ВРУ, тоді це була така достатньо гучна подія, досить гучна інформаційна ситуація, і вона очевидно була покликана показати слабкість влади, неконтрольовані ситуації в Україні. Коротше кажучи, що якісь незрозумілі організації можуть влаштовувати відповідний безлад з усіма відповідними наслідками, і було б дивно, якби всі ці тенденції і тренди не були продовжені вже безпосередньо 9 травня.

Тобто від СБУ це начебто гра у відповідь?

— Так. Виникає лише питання, чи можемо ми в цьому випадку говорити про усунення всіх потенційних ризиків, всіх потенційних загроз, які могли бути в тій ситуації потенційно використані.

Чого чекати від ультраправих організацій, адже вони також завтра будуть проводити свої акції?

— По-перше, треба з'ясувати, кого конкретно в цій ситуації можемо вважати правими, тому що те саме "Братство" — це організація з досить специфічною ідеологічною доктриною. Та і крім того існують цілком офіційні, легальні, праві політичні партії, існують численні громадські об'єднання, які здебільшого спеціалізуються саме на відповідних, досить сумнівних акціях і сумнівних діях. Тому, я думаю, що безперечно якісь відповідні акції будуть, можливі певні сутички, але у будь-якому випадку прогнозувати це досить складно.

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На вашу думку, виходячи з сьогоднішньої політичної напруженості, соціальних показників, вірогідність організації провокацій, вірогідність певних заворушень, наскільки значна?

— Я думаю, що вірогідність достатньо високою є, причому особливу увагу я би звернув на південні та східні частини України. Зокрема, тут варто нагадати, що не так давно ми відзначали сумні роковини четвертої річниці подій в Одесі, які були досить трагічними. І що найбільш цікаво, перед цією роковиною вчергове почалося інформаційне наповнення відповідними повідомленнями, наприклад, вийшов фільм за авторством ізраїльських авторів, в якому знову ж таки відстоювалася теза про так званих грузинських снайперів на Майдані, про те що вони були організовані безпосередньо за участю Саакашвілі та керівників Майдану. І крім того, пролунали обвинувачення на адресу вищого керівництва України, включно зі спікером Парубієм, котрий, начебто, за ствердженням авторів цього фільму, безпосередньо організовував бойовиків, яких начебто треба було відвезти в Одесу для організації цієї бійні. Також обвинувачення Порошенка, президента, у спонсорстві безпосередньо цих подій. Тому треба розуміти, що, мабуть, поява цієї інформації, а також ряду інших повідомлень, є абсолютно не випадковою. І, мабуть, в кінцевому розрахунку розрахунок ведеться, і знову ж таки, там теза про правих, про відповідну загрозу з боку правих, що особливо цікаво в контексті того, що відбувається зараз процес над Януковичем, наближається до завершення, де знову ж таки лунають тези про правих бойовиків. Я думаю, що все це не випадково, що все це в кінцевому рахунку може бути складовою системи з поширенням певних базових смислів. І ці смисли можуть бути використані в тому числі для того, аби впливати на стабільність громадської думки, яка традиційно перебуває в такому збудженому стані в контексті Дня перемоги, суспільні дискусії, різні версії, використання цієї дати різними політичними силами з різними задачами, тому я особисто звернув би увагу саме на цей напрямок.

А наскільки ефективно влада згладжує ці смисли, які розхитують тим чи іншим чином ситуацію в країні?

— Ми маємо розуміти, що ключова проблема полягає в тому, що в принципі до цього часу ніякі учасники якихось масових заворушень протягом останніх років, за великим рахунком, до якоїсь відповідальності не були притягнені. Наприклад, антимайданівці з Одеси в кінцевому рахунку були випущені останні в грудні минулого року, і до цього часу якоїсь офіційної версії тих самих подій в Одесі не було запропоновано. Крім того, ми не бачимо доведення до суду, до логічного завершення в суді якихось процесів, які стосуються Майдану, ті самі процеси беркутівців, вони тягнуться, чому зараз можуть з'являтися відповідні фільми, які, наприклад, я згадував, з відповідними обвинуваченнями? Тому що ГПУ не потурбувалася про те, щоб цих самих так званих грузинських снайперів елементарно допитати, поставити питання про допит, коротше кажучи, щоб просто елементарно з'ясувати, хто ці люди, яке відношення вони мали безпосередньо до подій на Майдані. І в цій ситуації недоведеність до логічного завершення справ беркутівців, справ пов'язаних з сепаратистськими рухами, зрештою справи Януковича, яка так само триває до цього часу з абсолютно незрозумілими на даний момент перспективами. І, до речі, ми от нещодавно рік відзначили, як цей процес триває, хоча обіцяли вирок до Дня Незалежності, але він триває, і там так само все це шоу затягується, відкладається. І це все створює в суспільстві відчуття того, що всі відповідні дії можуть не мати якихось юридичних наслідків, тому що нічого до логічного завершення в юридичному сенсі не доводиться. І це так само закладає відповідну міну уповільненої дії під державність, яка може вибухнути в будь-який момент, тому що відсутність відповідних юридичних наслідків, як правило, породжує ситуацію анархії та безкарності.